Wusste Ismaik Bescheid? „Wenn Köllner geht, gehen Sie auch“ – Skurrile Power-Mail wirft Fragen auf

Von: Korbinian Kothny

Günther Gorenzel und Anthony Power werden wohl keine Freunde mehr. © Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Wer lügt? Hinter den Kulissen entbrennt beim TSV 1860 nach der Köllner-Entlassung ein skurriler Streit. Aufsichtsrat und Geschäftsführung widersprechen sich.

München – Die Trainersuche beim TSV 1860 ist beendet. Am Montag stellten die Löwen Maurizio Jacobacci 27 Tage nach der Entlassung von Michael Köllner als neuen Trainer vor. Ist das Chaos der vergangenen Wochen an der Grünwalder Straße damit Geschichte? Pustekuchen!

Nacheinander veröffentlichten Präsident Robert Reisinger, Aufsichtsratsvorsitzender Saki Stimoniaris und zu guter Letzt Löwen-Investor Hasan Ismaik ihre Sicht der Dinge. Jeweiliger Tenor: Wir sind nicht Schuld am Löwen-Schlamassel der vergangenen Wochen, die anderen waren’s.

TSV 1860: Ismaik wusste wohl nichts von Beurlaubung Köllners

Größter Streitpunkt: Die Beurlaubung von Michael Köllner und die anschließende, nicht enden wollende Suche nach einem Nachfolger. Wäre es nach der HAM-Seite gegangen, hätte Köllner – trotz nur einem Sieg aus den letzten sieben Ligaspielen – gar nicht erst entlassen werden sollen.

Die Geschäftsführung um Günther Gorenzel und Marc-Nicolai Pfeifer entschied sich nach der 1:2-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden bekanntermaßen anders. Und das, ohne Hasan Ismaik davon in Kenntnis zu setzen – glaubt man zumindest der eigenen Darstellung des Jordaniers.

TSV 1860: „Sie müssen den Klub sofort verlassen. Herzlich, Anthony Power“

Wie die SZ berichtet, ist dies aber zumindest fraglich. Die Tageszeitung schreibt, dass die Geschäftsführung eine Mail am Morgen der Köllner-Entlassung (31. Januar) an die Aufsichtsräte bezüglich der Entlassung des Oberpfälzers verschickt habe. Mit im Verteiler: Ismaiks Statthalter Antony Power.

Der 56-Jährige muss die Mail auch zeitnah gelesen haben, schließlich antwortete er nur zwölf Minuten später. Der Inhalt der Antwort: „Hi Gunther, as per discussion with Mr. Hasan, if Koellner goes you go too. You must leave the club right away. Cordially, Anthony Power.“ Zu Deutsch: „Hi Günther, wie mit Mr. Hasan diskutiert, wenn Köllner geht, gehen Sie auch. Sie müssen den Klub sofort verlassen. Herzlich, Anthony Power.“

TSV 1860: Jacobacci gilt als Wunschkandidat des Aufsichtsrates

Ob Power den Inhalt an Ismaik weitergeleitet hat, ist unklar. Gorenzel und Co. gingen wohl davon aus und veröffentlichten zeitgleich mit der Power-Antwort die Köllner-Entlassung auf den eigenen Kanälen.

Wie Power zu der Schlussfolgerung kommt, Gorenzel müsse bei einer Entlassung des Oberpfälzers auch gehen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Schließlich verfügt der Aufsichtsrat nicht über die Entscheidungskraft einer solchen Personalie. So ist auch Gorenzel noch heute Löwen-Sportgeschäftsführer und stellte am Montag Maurizio Jacobacci vor – den vermeintlichen Wunschkandidaten des Aufsichtsrates. (kk)