Ismaik spricht sich für Jacobacci aus und will sich nicht mit Liga 3 arrangieren

Von: Korbinian Kothny

Wenns nach Hasan Ismaik geht, soll Maurizio Jacobacci (li.) Löwen-Trainer bleiben. © Imago images

Bleibt Maurizio Jacobacci über den Sommer hinaus Trainer des TSV 1860? Hasan Ismaik würde es begrüßen. Der Löwen-Investor kündigt zudem seinen Besuch an.

München – Auch im fünften Anlauf wird der TSV 1860 höchstwahrscheinlich nicht den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen. Daran ändert auch der überzeugende 3:1-Sieg beim FC Ingolstadt am Montagabend nichts. Die Löwen verkommen immer mehr zum Dino der 3. Liga, nur Halle und Zwickau sind noch länger drittklassig.

Dass das eigentlich nicht der Anspruch an der Grünwalder Straße sein kann, sieht auch Investor Hasan Ismaik so und fragt in seinem neuesten Facebook-Post: „Wie lange wollen wir auf diesem Niveau noch weitermachen?“

TSV 1860: 3. Liga „kein hinnehmbarer Zustand“

Für den Jordanier ist es demnach „kein hinnehmbarer Zustand, dass sich 1860 mit der Dritten Liga auf Dauer arrangiert.“ Verpassten die Löwen in den vergangenen beiden Jahren noch die Aufstiegsrelegation als Vierter nur knapp, steht 1860 aktuell zehn Spieltage vor Schluss nur auf dem neunten Tabellenplatz und könnte sich bereits jetzt mit der Kaderplanung für die kommende Saison beschäftigen.

Allerdings fühlt sich wohl zur Zeit keiner so richtig dafür verantwortlich. Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hat seit den unruhigen Wochen um die Köllner-Entlassung das Vertrauen der Investorenseite verloren und verhält sich seitdem auffallend zurückhaltend in der Öffentlichkeit.

TSV 1860: Jacobacci formt Löwen zur Einheit

Und auch die Trainerfrage ist an der Grünwalder Straße nicht geklärt. Maurizio Jacobacci hat einen Vertrag bis zum Saisonende und kämpft derzeit um eine Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus. Dem Italiener gelang es zumindest in den letzten Wochen seine Mannschaft wieder zu einem Team zu formen.

Bei den Spielern scheint Jacobacci gut anzukommen. Abwehrchef Jesper Verlaat sagte zu seinem neuen Boss nach dem Ingolstadt-Spiel: „Jeder Spieler hat gemerkt, was du mit diesem Trainer in einem Monat aufgebaut hast.“ Und auch Ismaik lobt den 60-Jährigen.

TSV 1860: Ismaik kündigt Besuch an

„Ich finde seine Herangehensweise sehr authentisch und belebend für 1860. Es wirkt für mich zumindest von außen so, dass der Trainer auch den Zugang zu den Spielern gefunden hat. Ich würde mir wünschen, dass der Klub möglichst kurzfristig die Weichen für die neue Saison stellt, auch als Signal für weitere Personalentscheidungen“, macht sich der Investor für eine Vertragsverlängerung stark.

Zudem kündigte Ismaik seinen Besuch in der bayrischen Landeshauptstadt an: „Ich beabsichtige im nächsten Monat nach München zu kommen, um dann mit Fans über ihre Wünsche, Sorgen und Ängste zu sprechen.“ Ob der Jordanier dann Jacobacci schon zu seinem neuen Vertrag gartulieren darf? (kk)