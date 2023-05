Die Zerissenheit des TSV 1860: Ismaik gibt Pfeifer „die Schuld“, doch der fühlt Wertschätzung

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Hasan Ismaik (r.) bewertet die Arbeit beim TSV 1860 anders als Robert Reisinger (l.) und Marc-Nicolai Pfeifer. © Imago Images /Ulrich Wagner (Fotomontage)

Dass es beim TSV 1860 unterschiedliche Wahrheiten gibt, ist kein Geheimnis. Das zeigt sich in Interviews von Hasan Ismaik und Geschäftsführer Pfeifer deutlich.

München - Wie unterschiedlich die Wahrnehmungen und Stimmungen rund um den TSV 1860 München sein können, zeigen zwei aktuelle Interviews aus dieser Woche. Investor Hasan Ismaik holt zum Rundumschlag gegen den e.V. aus, Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeier, vom Jordanier ebenfalls attackiert, spürt hingegen „direkte Wertschätzung“ von den Ansprechpartner der beiden Gesellschafter.

Aber der Reihe nach: Nachdem die Löwen auch nach dieser Saison nicht in die 2. Bundesliga zurückkehren werden, hat Ismaik am Dienstag und Mittwoch im Interview mit der Abendzeitung seinem Ärger Luft gemacht und verteidigt den bei vielen Fans umstrittenen Anthony Power. „Ich habe vertrauenswürdige Berater mit meiner Vertretung beauftragt. Aus meiner Sicht hat das in den letzten Spielzeiten recht gut funktioniert“, findet der 45-Jährige. „Anthony hat eine starke, tatkräftige Persönlichkeit – und ist direkt. Er spielt keine Spielchen und manipuliert niemanden. Er sagt, was er denkt, und ist aus diesem Grund erfolgreich.“

„Die Ansprechpartner der Gesellschafter bringen mir schon direkte Wertschätzung entgegen.“

Weniger gut weg kommt die Geschäftsführung. Er selbst sei nicht das Problem, versichert Ismaik gleich zweimal. Der Einschätzung von Aufsichtsrat Saki Stimoniaris, der die Saison mit der Schulnote 6 bewertet hat, stimmt der Jordanier zu. Vor allem die Entlassung von Michael Köllner Ende Januar macht dem Geschäftsmann immer noch zu schaffen. „Ich gebe dem Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel, dem Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer und jedem, der beim e.V. Kenntnis davon hatte, die Schuld. Ich musste leider feststellen, dass die Kommunikation bei 1860 sicherlich besser sein könnte.“

Ganz anders schätzt der gescholtene Pfeifer die Situation am Mittwoch im Interview mit der sz ein. „Sechzig München entwickelt sich in vielen Bereichen substanziell weiter“, sagt der 42-Jährige mit Blick auf die Sponsoring-Erlöse. Glaubt man dem gebürtigen Ludwigsburger, sind die beiden Streitparteien mit der Arbeit zufrieden, obwohl er für den Ablauf bei der Verpflichtung von Maurizio Jacobacci vom e.V.-Präsidium abgemahnt wurde. „Schwäbisch gesagt: Net gmeckert isch au globt“, sagt Pfeifer und zitiert dort ein gängiges Sprichtwort aus dem Schwabenland. „Die Ansprechpartner der Gesellschafter bringen mir schon direkte Wertschätzung entgegen.“

TSV 1860 München: Ismaik träumt von der Bundesliga - Pfeifer richtet Appell an „alle Löwen“

Immerhin in einem Punkt sind sich Ismaik und Pfeifer einig: In Zukunft soll (mal wieder) alles besser werden. „Das Wichtigste ist, dass der Verein in die Bundesliga aufsteigt, damit wir ein Vermächtnis schaffen können, an das man sich erinnert“, sagt Ismaik. „Ich hege keine Ressentiments, und mein Team war und ist zur Zusammenarbeit bereit, um das Beste für 1860 zu erreichen.“

Geschäftsführer Pfeifer richtet einen Appell an alle, die dem TSV 1860 verbunden sind. „Meine Bitte an alle Löwen ist: die Themen zurückstellen, die weniger mit den Inhalten zu tun haben als mit der persönlichen oder politischen Ebene. Mit Ideologie stehen wir uns selbst im Weg.“ Dass der Etat tatsächlich um knapp zwei Millionen Euro schrumpfen wird, glaubt Pfeifer übrigens noch nicht: „Im Mai waren unsere Budgets immer zwischen 3,8 und 4,8 Millionen Euro. Letztes Jahr sind wir dann letztlich auch noch auf rund sechs Millionen Euro hoch.“ (Jörg Bullinger)