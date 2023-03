Ismaik sagt, Fans werden angestachelt: „Die Effektivität von Herrn Power verärgert bestimmte Leute“

Von: Korbinian Kothny

Anthony Power ist der Statthalter von Hasan Ismaik. © IMAGO/Ulrich Wagner

Power muss weg? Der Ismaik-Statthalter hat bei einem Großteil der Anhäger des TSV 1860 einen schweren Stand. Jetzt verteidigt ihn der Löwen-Investor.

München – Nach Wochen der sportlichen Tristesse sendete der TSV 1860 am Dienstagabend (14. März) ein Lebenszeichen. Gegen den Tabellenführer SV Elversberg gelang den Löwen ein achtbares Remis. Der Aufstiegszug ist dennoch abgefahren. Zu groß ist der Rückstand auf die direkten Konkurrenten mittlerweile.

Und auch das Umfeld an der Grünwalder Straße kommt nicht zur Ruhe. Erst am Montag griff Investor Hasan Ismaik Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel heftig an. „Wenn man jemandem Jahr für Jahr ein Ziel setzt und ihm die Mittel gibt, es zu erreichen, und er schafft es nicht, wird er es nie schaffen. Das ist klar“, schimpfte der Jordanier in einem SZ-Interview.

TSV 1860: Günther Gorenzel bei den Gesellschaftern in der Kritik

Der Österreicher steht nach der Entlassung von Cheftrainer Michael Köllner Anfang Februar und der anschließenden Trainersuche im Fokus der Kritik. Auch der e.V. prüft eine Abmahnung der Geschäftsführung um Gorenzel und Finanzchef Marc-Nicolai Pfeifer aufgrund der Abläufe bei der Jacobacci-Verpflichtung.

Während sich die Gesellschafter auf Gorenzel eingeschossen haben, steht bei einem Teil der Löwen-Fans immer wieder eine andere Person im Fokus der Kritik: Anthony Power.

TSV 1860: Ismaik verteidigt Statthalter Anthony Power

Der Statthalter von Ismaik polarisiert mit seinem Auftreten seit Jahren an der Grünwalder Straße. Zuletzt sorgte Power mit teils krypischen Botschaften auf Instagram für Verwunderung. Immer wieder fordert ein Teil der 1860-Ultra-Szene: „Power muss weg!“ Das Plakat mit dem durchgestrichenen Konterfei des Statthalters ist bei nahezu jedem Löwen-Spiel im Fanblock zu finden.

Trotz der anhaltenden Kritik steht Ismaik weiter zu seinem Mittelsmann. „Ich glaube, dass die Effektivität von Herrn Power bestimmte Leute verärgert, die es gewohnt sind, unangefochten zu agieren“, sagte der Investor im Gespräch mit der SZ.

Mit den „bestimmten Leuten“ sind wohl die Geschäftsführung und einige Vertreter der e.V.-Seite gemeint. Diese hatte die Geschäftsführung ermahnt, als sie einmal das gewünschte Verbot von ismaikkritischen Utensilien bei Heimspielen durchsetzen wollte.

TSV 1860: Power setzt sich laut Ismaik für den Erfolge ein

Dies lässt Ismaik wahrscheinlich auch zu folgender Power-Aussage hinreißen: „Diese Leute stacheln die Fans zu Bannern und Gesängen an, ohne zu verstehen, dass er sich für 1860 einsetzt und versucht, Erfolg zu haben.“

Inwiefern Power sich für den Erfolg bei 1860 einsetzt, ist trotz seiner jahrelangen Arbeit an der Grünwalder Straße einem Großteil der Fans nicht bekannt. Offiziell ist Power Geschäftsführer der TSV 1860 Merchandising GmbH. Sein Aufgabengebiet: der Fanshop. (kk)