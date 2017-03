Ismaik wehrt sich gegen Vorwürfe von St. Pauli

München - Nach dem Spiel von St. Pauli bei den Löwen hagelte es heftige Kritik von Andreas Rettig. Nun nahm Hasan Ismaik Stellung zu den Jubel-Vorwürfen.

Es waren heftige Vorwürfe, die St. Paulis Sportchef Andreas Rettig nach dem Gastspiel der Hanseaten in München gegen den TSV 1860 erhob. So seien die jubelnden Gremiumsmitglieder zur Mäßigung aufgerufen und später sogar darum gebeten worden, die Plätze zu verlassen. Nun meldete sich Hasan Ismaik zu Wort - und wehrte sich gegen die Anschuldigungen.

„Es wurde viel darüber geschrieben, aber leider nicht ansatzweise die Wahrheit“, schrieb der Investor am Freitagabend in einem Facebook-Posting und stellte die Sache aus eigener Sicht klar: „Richtig ist, dass uns während der ersten 45 Minuten immer wieder die Sicht versperrt wurde - falsch ist, dass wir die Gäste-Funktionäre von der Ehrentribüne verjagt hätten.“ So sei auch auf einigen Bildern zu sehen, dass die Gruppe um Ismaik sich schlussendlich umgesetzt hätte.

Das Bild eines schlechten Gastgebers wollte der Jordanier nicht auf sich sitzen lassen. So stehe 1860 für eine herzliche Gastfreundschaft und Ismaik versprach: „Künftig werde ich mich selbst darum kümmern, damit unsere Gäste mit offenen Armen empfangen werden und uns positiv in Erinnerung behalten.“

Ismaik: „Bin überzeugt, dass wir unsere Auswärtsbilanz verbessern“

Apropos Gäste: Neben der Richtigstellung fand Hasan Ismaik in seinem Facebook-Eintrag noch anerkennende Worte für die eigene Gäste-Rolle der Löwen-Anhänger. „Ich bin begeistert, dass über 2000 Fans unsere Mannschaft nach Hannover begleiten werden“, schrieb Ismaik. Besonders die Tatsache, dass die Fans dafür einen Sonderzug organisiert hätten, imponierte dem Investor. „Das ist eine großartige Idee“, lobte er und versicherte: „Wenn Ian Ayre im April kommt, werden wir uns überlegen, ob wir solche Sonderzüge künftig gemeinsam organisieren können.“ Er selbst werde zwar nicht beim Spiel gegen Hannover 96 (bei uns im Live-Ticker) auf der Tribüne sitzen können. Doch er glaube fest daran, dass die Löwen-Fans dort ein gelungenes Auswärtsspiel sehen werden. „Wenn die Mannschaft ihre individuellen Fehler abstellt, bin ich davon überzeugt, dass wir (...) unsere Auswärtsbilanz verbessern werden.“

