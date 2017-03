TSV 1860 II besiegt Fürth II deutlich

München - Der TSV 1860 II hat sich am Dienstagabend im Nachholspiel des 23. Spieltags der Regionalliga Bayern gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth durchgesetzt.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka ging in der 26. Spielminute durch den Treffer von Mittelfeldspieler Alexander Fuchs in Führung. Nach dem Platzverweis für Fürths Julian Kolbeck (71.) sorgte der 21-jährige Schweizer Nicolas Andermatt in Minute 73 für die Vorentscheidung. Nicholas Helmbrecht erzielte nur zwölf Minuten später den 3:0-Endstand.

Durch den Sieg festigen die Junglöwen den zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern. Greuther Fürth II hingegen steht weiterhin auf Rang 14.

mm/tz