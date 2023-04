Jacobacci: „Ich musste mir in meinem Leben alles erarbeiten“

TSV 1860: Interview mit Trainer Maurizio Jacobacci, Teil I

+ © Imago / Philippe Ruiz Immer unter Strom, wenn es um Fußball geht: Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci. © Imago / Philippe Ruiz

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Uli Kellner schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

„Ich hasse Niederlagen“, sagt Maurizio Jacobacci vor dem Derby der Löwen in Ingolstadt (Montag, 19 Uhr). Doch wie tickt der Italiener privat? Hier verrät er es.

Als junger Stürmer schliff ihn Löwen-Legende Timo Konietzka bei den Young Boys in Bern. Jetzt, als Trainer mit der Erfahrung von 20 Stationen, möchte Maurizio Jacobacci 1860 zurück in die Erfolgsspur führen. Am 27. Februar übernahm der Italiener, holte bisher fünf Punkte aus fünf Spielen und möchte sich für einen Vertrag über den Sommer hinaus empfehlen. Der erste Teil unseres Interview mit dem 60 Jahre alten Wahl-Schweizer.

Signore Jacobacci, Sie sind jetzt genau einen Monat in München. Können Sie nachvollziehen, wenn von der „nördlichsten Stadt Italiens“ die Rede ist?

Jacobacci: Ich wusste nicht, dass man das sagt, aber es ist tatsächlich eine sehr schöne Stadt, vielleicht eine der schönsten weltweit. Die Lebensqualität ist sehr hoch. Es gibt viele Gasthäuser, viele Kirchen, viel Grün – die Sonne macht natürlich auch viel aus. Ich bin allerdings hier, um das Bestmögliche für den Verein zu leisten. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die ich mit meiner Arbeit glücklich machen kann.

Haben Sie schon einen Lieblingsplatz gefunden, womöglich gar einen „Stamm-Italiener“?

Jacobacci: Noch nicht. Obwohl ich schon einige Lokale aufgesucht habe. Münchner Restaurants, italienische, auch mal ein griechisches. Ich gehe gerne mit meiner Frau auswärts essen, wohne ja auch aktuell im Hotel und kann mir nichts kochen.

Hat man Sie erkannt, wenn Sie abends unterwegs waren?

Jacobacci: Teilweise schon. Die Leute erkennen einen, akzeptieren aber die Privatsphäre. Sie sind sehr dezent, nicht aufdringlich, das finde ich gut. Ich habe aber auch schon gemerkt, dass es viele Löwen-Fans in der Stadt gibt.

Aufgewachsen sind Sie als Gastarbeiter-Kind in einem Arbeiterviertel von Bern. Fühlen Sie sich da im Arbeiterviertel Giesing besonders gut aufgehoben?

Jacobacci: Ich weiß, dass 1860 als Arbeiterverein gilt, insofern passt das, denn ich bin schon ein Fußball-Workaholiker. Manchmal muss ich mich selbst stupsen und sagen: Junge, lass die Arbeit mal links liegen und genieße die zwei, drei Stunden am Abend, denn das braucht es ja auch. Ich sehe das aber gar nicht als Last, sondern als Leidenschaft, deswegen macht mir das nichts aus.

+ „Ich bin ein Fußball-Workaholiker“: 1860-Trainer Maurizio Jacobacci beim Interview mit Sportredakteur Uli Kellner. © TSV 1860

Gilt bei Ihnen auch auf dem Platz: Erst die Arbeit, dann das schöne Spiel?

Jacobacci: Ja, absolut. Wobei ich immer sage: Das beste Training ist nur so gut, wie es die Mannschaft dann auch umsetzt. Die Spieler müssen es umsetzen wollen, sich voll reinhängen.

Wann sind Sie im Umgang mit dem Team italienisch-emotional, wann sachlich-distanziert, wie man es Schweizern nachsagt?

Jacobacci: Wenn es Richtung Spiel geht, versuche ich schon, Emotionen reinzubringen. Während der Woche bringt es aber nichts, wenn ich – bam, bam – versuche, etwas Künstliches reinzubringen. Trotzdem muss man die Spieler immer wieder überraschen, auch mit der Ansprache.

Früher war ich wahnsinnig emotional, mit den Jahren wird man aber bedachter. Es müsste viel passieren, dass ich so reagiere, aber es könnte passieren.

Die legendäre Wutrede ihres Landsmannes Giovanni Trapattoni hat sich gerade zum 25. Mal gejährt. Wäre so ein Ausbruch bei Ihnen auch vorstellbar?

Jacobacci: Früher war ich wahnsinnig emotional, mit den Jahren wird man aber bedachter. Es müsste viel passieren, dass ich so reagiere, aber es könnte passieren.

Was müsste da passieren?

Jacobacci: Viel! Einen schärferen Ton würde ich auch eher unten in den Katakomben anschlagen – wenn wir unter uns sind. Es ist ja nicht mein Ziel, Spieler öffentlich kaputt zu machen. Im Gegenteil: Solange ein Spieler für den Verein eingesetzt werden kann, möchte ich keinen einzigen verlieren. Am Ende wäre jeder verlorene Spieler auch für mich eine indirekte Niederlage.

Ihr Mut, sich bei 1860 einfach mal zu bewerben, hat sich ausgezahlt. Mut legen Sie auch privat an den Tag. Es heißt, sie hätten ihre Lebenspartnerin Ilona Hug im Fernsehen gesehen – und dann gezielt den Kontakt gesucht. Wie lief das?

Jacobacci: Eigentlich bin ich ein sehr zurückgezogener Mensch. Ich bin nicht viel in Discos unterwegs, sondern eher im Privatkreis oder auch gerne zu Hause. Ich kannte sie aus dem Fernsehen und hatte den Drang, sie kennenzulernen, denn sie hatte mich gefangen. Es gab dann ein Konzert von der Gruppe Gotthard, wo sie da sein würde – und ich war auch eingeladen, weil unser gemeinsamer Freund, der Gitarrist Leo Leoni, Geburtstag hatte. So kam es zum ersten Kontakt. Zuerst wollte sie mir ihre Telefonnummer nicht geben, aber ich habe sie mir beschafft – und drei Wochen danach eine SMS geschrieben. Das Risiko ist natürlich, dass man eine Absage bekommt, aber ich habe die SMS auf Bern-Deutsch geschrieben. Das kam gut bei ihr an. Und so hat sich dann das Weitere entwickelt.

Ist das generell Ihr Motto: Nicht zu warten, dass einem etwas in den Schoß fällt, sondern das Schicksal aktiv in die Hand nehmen?

Jacobacci: Ja, ganz klar. Ich musste mir in meinem Leben alles erarbeiten, auch im Fußball. Ich hatte Talent, habe aber nicht mit 16 mein erstes Erstliga-Spiel gemacht, weil ich Jacobacci heiße – sondern weil ich mich als zentraler Offensivspieler angeboten hatte, auch auf dem linken Flügel auszuhelfen. Nur so konnte ich meine Karriere starten, auf der Zehn hätte ich keine Chance gehabt.

Interview: Uli Kellner