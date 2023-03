„Haben ihre Interessen über die von 1860 gestellt“: Ismaik entschuldigt sich bei „Ehrenmann“ Köllner

Löwen-Investor meldet sich

+ © Imago images War ein großer Unterstützer von Michael Köllner: Löwen-Investor Hasan Ismaik. © Imago images

Hasan Ismaik äußert sich erstmals zur Entlassung von Michael Köllner. Der Jordanier bedauert die Entwicklung und sieht die Fehler bei anderen.

München – Knapp einen Monat hat Löwen-Investor Hasan Ismaik seit der Beurlaubung von Michael Köllner geschwiegen. Jetzt meldete sich der Jordanier über seinen Facebook-Kanal zur Beurlaubung des geschassten Trainers und dankt dem Oberpfälzer.

Ganze 26 Tage dauerte die Trainersuche des TSV 1860 nach der Entlassung von Michael Köllner, bevor am Montag der Italiener Maurizio Jacobacci als neuer Löwen-Dompteur vorgestellt wurde. In den vergangenen Wochen herrschte aufgrund der unklaren Trainersituation große Unruhe an der Grünwalder Straße – ein Chaos, dass es nach Ismaik nicht gebraucht hätte.

TSV 1860: Ismaik bedauert Köllner-Entlassung

„Leider kann ich das Geschehene nicht mehr rückgängig machen. Ich entschuldige mich jedoch in aller Form bei Herrn Köllner, denn ihm wurden die vermeintlich leichten Spiele gegen Oldenburg, Meppen, Verl und Halle verwehrt“, schrieb der Löwen-Investor auf seiner Facebook-Seite.

Angesprochen dürfte sich wohl vor allem Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel fühlen. Der Österreicher war die treibende Kraft hinter der Köllner-Entlassung und sprang bis zur Vorstellung Jacobaccis interimsweise als Cheftrainer ein – mit überschaubarem Erfolg.

TSV 1860: Ismaik entschuldigt sich bei Michael Köllner

Noch deutlicher wird Ismaik mit folgenden Zeilen: „Leider blieb Michael Köllner der große sportliche Erfolg am Ende verwehrt, auch weil Einzelpersonen ihre persönlichen Interessen über die von 1860 gestellt haben.“ Zudem bestätigt der Jordanier die Gerüchte, dass er nicht persönlich über die Entlassung Köllners informiert wurde, sondern diese „über seine Twitter-Timeline erfahren habe.“

Während Köllner bereits vor einem neuen Engagement in Österreich steht, bedankt sich Ismaik für die durchaus erfolgreichen Jahre unter dem Oberfranken. „Ich will mich bei unserem ehemaligen Coach Michael Köllner für sein großes Engagement rund um unsere Löwen bedanken. Er hat sich über all die Jahre als Ehrenmann erwiesen und vor allem den TSV 1860 in der Öffentlichkeit so präsentiert, wie es sich für einen Traditionsklub gehört“, schreibt Ismaik.

TSV 1860: Ismaik mit Appell an Fans

Trotz der Uneinigkeiten in Sachen Michael Köllner wünscht der Jordanier dem neuen 1860-Trainer Jacobacci „einen guten Einstand“ und schließt seinen Post mit einem Appell an die Fans ab: „Unterstützt unsere Mannschaft, unsere Spieler und vor allen Dingen unseren neuen Trainer Maurizio Jacobacci in den verbleibenden 14 Spielen.“

Das erste der 14 Spiele bestreiten die Löwen am Samstag zu Hause gegen Viktoria Köln. (kk)