„Typ mit Ecken und Kanten“ - Jacobacci schwärmt von Neuzugang Zwarts

Von: Uli Kellner

Schon bestens integriert: Sturm-Neuzugang Joel Zwarts beim Totopokal-Sieg der Löwen in Aindling. © Stefan Matzke / sampics

Ein Assist und viele guten Szenen - Joel Zwarts bestritt in Aindling seine ersten 45 Minuten im Löwen-Trikot. Trainer Jacobacci dürfte sich bestätigt fühlen.

Schon vor seinem Debüt beim 6:0-Sieg des TSV 1860 in der zweiten Runde des Totopokals hatten wir mit dem Löwen-Trainer über seinen Königstransfer im Angriff gesprochen. Der Italo-Schweizer berichtete, dass er den Holländer schon länger auf dem Zettel hatte und äußerte sich ausführlich über die Erwartungen, die er an seinen 13. Sommer-Neuzugang knüpft.

Maurizio Jacobacci über . . .

. . . die Transferanbahnung: „Es ist schon eine gewisse Zeit her. Wir haben uns länger mit ihm beschäftigt, wussten auch, dass er zuletzt keine optimale Zeit hatte. In der 2. Liga hatte Regensburg nicht auf ihn gebaut, dann kam er von seiner Leihe aus Holland zurück. Klar: Wenn man mal in der 2. Liga gespielt hat, möchte man weiter so hoch wie möglich spielen. Aus diesem Grund hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich glaube nicht, dass er sich für uns entschieden hat, weil er unsere Performance am Samstag gesehen hat (den 2:0-Sieg gegen Mannheim/Red.). Ich denke, das war schon vorher in ihm gereift.“

. . . Verhandlungsgeschick: „Joel war unter Vertrag, deswegen musste mit Jahn Regensburg eine Lösung gefunden werden, was nicht einfach war. Es war wichtig, dass sich Joel zu 1860 bekennt, er von seiner Seite entschlossen war. Am Schluss hat Marc Pfeifer (der Finanzchef/Red.) eine Vereinbarung getroffen, die für alle Seiten gut ist.“

Stark am Ball - mit Zug zum Tor: Der neue 1860-Stürmer Joel Zwarts. © Stefan Matzke / sampics

. . . Zwarts’ Qualitäten: „Er ist schnell, kopfballstark, kann den Ball gut festmachen – ein explosiver Spieler, der zielstrebig nach vorne geht, aber auch das Eins-gegen-eins sucht. Er stellt auch physisch etwas dar, ist einer, der sich Respekt verschafft, robuste Verteidiger und Widerstände überwinden kann – ein Typ mit Ecken und Kanten. Er bringt zudem Erfahrungswerte mit, die sehr wichtig sind: 2. Bundesliga und die 2. Liga in Holland. Trotzdem ist nicht 30-jährig, sondern erst 24 – da hat er noch viele Jahre vor sich und kann auch noch dazulernen. Es ist enorm wichtig, dass er auch selbst von seinen Qualitäten überzeugt ist. Trotzdem ist er locker wie die meisten Holländer. Ich hoffe, dass er sich das auch in seinem neuen, nicht einfachen Umfeld bewahrt.“

. . . Zwarts’ Auftrag bei 1860: „Er muss die Box besetzen und da sein, wenn eine Flanke kommt. Er muss auch eine gewisse Geduld mitbringen und darf nicht die Flucht ergreifen, weil er denkt: Ich muss jetzt links, rechts was machen. Durch seine Schnelligkeit hätte er sicher auch die Möglichkeit, über die Seite zu kommen, aber er weiß schon, für was er von uns geholt wurde (lacht). Für außen haben wir andere Spieler.“

. . . den nun fertigen Kader: „Ich bin zufrieden, dass diese Transferperiode für uns vorbei ist, dass wir nun aus dem Vollen schöpfen können. Es gilt nun, alle auf den gleichen Level zu bringen. Natürlich wird es Unzufriedene geben, jeder will ja spielen – und könnte es auch. Die Spieler müssen einfach verstehen: Es geht nur um die Sache, nicht um einzelne Personen.“

. . . Erfahrungswerte des ehemaligen Stürmers Jacobacci: „Als Stürmer möchte man möglichst in jedem Spiel ein Tor machen. Ich weiß, dass die ersten zehn Tore die schwersten sind – danach fällt es leichter, auf 15 oder mehr zu kommen. Die Zehn ist eine Knacknuss – danach hat man die Sicherheit, wobei man als Stürmer auch immer auf die Mitspieler angewiesen ist. Man darf auch nicht vergessen: Wir haben noch Sulejmani und Lakenmacher, verschiedene Stürmertypen. Wir sind jetzt so gut aufgestellt, dass wir auf verschiedene Situationen reagieren können.“