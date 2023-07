Lex-Nachfolger gefunden: Verlaat wird neuer Löwen-Kapitän

Von: Korbinian Kothny

Jesper Verlaat (re.) ist der neue Kapitän des TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 München hat einen neuen Kapitän. Innenverteidiger Jesper Verlaat tritt die Nachfolge von Stefan Lex an.

München – Der TSV 1860 befindet sich im Neuaufbau. Nach der enttäuschenden letzten Saison mussten zahlreiche Spieler die Grünwalder Straße verlassen. Und auch in Sachen Neuzugängen konnten die Löwen mittlerweile die ein oder andere Neuverpflichtung präsentieren.

Erst am Freitagmorgen (21. Juli) wurde mit Niklas Tarnat der elfte Sommerneuzugang vorgestellt. Zu den zahlreichen Abgängen gehörte unter anderem Kapitän Stefan Lex. Der 33-Jährige beendete im Sommer seine Karriere und wird eine „andere Funktion“ bei seinem Herzensverein übernehmen. Mittlerweile ist auch klar, wer die Nachfolge von Lex als Löwen-Kapitän antreten wird.

TSV 1860 München: Jesper Verlaat tritt in große Fußstapfen

Wie 1860 am Freitagmittag bekannt gab, wird Jesper Verlaat die Sechzger in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld führen. Der Innenverteidiger, der erst im Sommer 2022 in die bayrische Landeshauptstadt gewechselt war, wurde per geheimer Wahl von seinen Mitspielern in das Amt gehoben.

„Es ist mir eine sehr große Ehre, für so einen großen Verein als Kapitän auflaufen zu dürfen. Es sind sehr große Fußstapfen, in die ich trete und ich werde versuchen, dieses Amt genauso würdig zu vertreten wie mein Vorgänger Stefan Lex“, sagte Verlaat zu seiner Wahl.

TSV 1860 München: Auftakt gegen Waldhof Mannheim

Der Niederländer hat an der Grünwalder Straße prominente Vorgänger. Vor Lex trugen Größen wie Sascha Mölders, Benny Lauth oder Marco Kurz bereits die Löwen-Binde am Oberarm. Zum ersten Mal wird Verlaat am 5. August zum Saisonauftakt gegen Waldhof Mannheim 1860 als offizieller Kapitän in einem Pflichtspiel aufs Feld führen. (Korbinian Kothny)