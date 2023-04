Verlaat: Lex muss weitermachen! – „Man hat gesehen, was für ein wichtiger Spieler er ist“

Von: Uli Kellner

Teilen

Jesper Verlaat: Freuden- statt Schmerzschrei. © sampics

Der TSV 1860 überzeugt in Ingolstadt, auch dank Doppelpacker Stefan Lex. Abwehrboss Jesper Verlaat wünscht sich nicht nur deswegen eine Verlängerung des Kapitäns.

Ingolstadt – Erst Anthony Power, dann Marc-Nicolai Pfeifer. Ein besorgter 1860-Funktionär nach dem anderen lief auf Jesper Verlaat zu, der schwer lädiert aussah unter seinem blauen Turban. Der Niederländer bereitete sich gerade auf ein Interview vor; er lächelte, was bedeutete: Alles halb so wild. „Kleine Platzwunde“, spielte Verlaat den Zusammenprall mit einem Ingolstädter herunter:

„Jetzt, wo das Adrenalin nachlässt, fängt der Kopf leicht an zu brummen. Die Physios meinten: Boah, was für eine Platzwunde! Aber ich denke, da haben sie ein bisschen übertrieben.“

TSV 1860 zeigt nahezu perfektes Spiel in Ingolstadt

Ernsthafte Schmerzen spürte gestern kein 1860-Profi. Nicht nach diesem Spiel, das Trainer Jacobacci als „nahezu perfekt“ bezeichnete. Verlaats Kommentar zum Gala-Auftritt der Löwen: „Wir haben alles reingeworfen. Kampfgeist war heute richtig zu sehen. Jeder hat gefightet. Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem heutigen Auswärtsspiel.“

So sah das auch Stefan Lex, der Matchwinner. Ziel sei es gewesen, das bittere 1:4 gegen Dortmund „vergessen zu machen“, sagte der Doppeltorschütze: „Wir wollten heute über die Zweikämpfe kommen und auch spielerische Lösungen finden – ich denke, beides ist uns ganz gut gelungen.“ Zwei Lex-Tore in Aue, zwei gestern – für Verlaat steht fest: „Wenn er so weitermacht, darf er gerne noch ein Jahr weitermachen. Das hilft uns allen. Man hat gesehen, was für ein wichtiger Spieler er ist.“ (ulk)