1860-Shootingstar Morgalla: „Mit 17 hat‘s klick gemacht bei mir“

Von: Jacob Alschner

Auf der Überholspur: Leandro Morgalla gibt auch Vollgas, wenn es bei den Löwen nicht läuft, das macht ihn so wertvoll. © IMAGO / Eibner-Pressefoto

In einer verkorksten 1860-Saison war ER einer der Lichtblicke: Leandro Morgalla, der stets motivierte Defensivallrounder aus dem NLZ. Unser Interview, Teil I.

Keiner spielt beständiger, keiner hat mehr Biss, keiner eine bessere Karriereperspektive. Auf dem Papier ist Morgalla bis 2026 an seinen Ausbildungsverein gebunden, doch wie lange tut er sich die 3. Liga an? Wir sprachen mit dem deutschen U 19-Nationalspieler.

Notenbester Löwe, Stammspieler in der 3. Liga seit dem 17. Lebensjahr, U 19-Nationalspieler. Waren Sie immer so ein Überflieger, Herr Morgalla?

Morgalla: Nein, in der U 17 hat es plötzlich klick gemacht. Wieso, kann ich mir bis heute selbst nicht so erklären. Seit der U 11 habe ich hier bei 1860 zwar immer gespielt, aber ich war nie der Spieler, der jedes Jahr alles überstrahlt hat. Mit 16 kam dann der Einschlag. Vielleicht, weil mich mein Trainer Jonas Schittenhelm von außen in die Innenverteidigung gezogen hat.

Wie viel mussten Sie als heranwachsender Spieler entbehren?

Morgalla: Es erfordert viel mentale Stärke. Ich habe mich darauf fokussiert, mir den Traum zu verwirklichen und Profi zu werden. So eine Chance bekommt man im Leben nur einmal. Dass ich sowieso nicht der Partytyp bin – bis heute nicht –, kam mir entgegen. Fußball war für mich immer die Nummer eins.



Können Sie sich noch gut an ihr Debüt in der ersten Mannschaft erinnern?

Morgalla: Klar, das war aufregend! Ich weiß noch genau, wie ich davon erfahren habe, dass ich im Totopokal gegen Birkenfeld dabei sein würde. Und zwei Tage später mit den großen Jungs in den Bus einzusteigen . . . Das werde ich nie vergessen. Nicht viele können von sich behaupten, dass sie mit 16 zum ersten Mal ganz oben dabei waren. Mein Trikot von damals habe ich noch im Zimmer hängen.

Zurück in die Gegenwart: Zu Saisonbeginn lief es super für die ganze Mannschaft. Dann kam im Herbst der Bruch. Warum?

Morgalla: Das fragen wir uns in der Mannschaft auch immer noch. Wenn wir es wüssten, hätten wir es damals schon geändert. Es ist schwer zu sagen. Aber klar ist: Wir waren selbst dafür verantwortlich. Niemand anderes.



Ab wann hat die Mannschaft gemerkt, dass es sich nicht nur um eine kleine Delle handelt?

Morgalla: Nach dem Spiel in Bayreuth (0:1/Red.) sind wir in eine schlechte Phase geraten. Da haben wir leider viel zu viel liegen gelassen.



Sie sind trotzdem weiter voranmarschiert. Mussten Sie in der Krise notgedrungen zum Führungsspieler reifen?

Morgalla: Ich übernehme von Haus aus gern die Verantwortung. In dieser schwierigen Phase bin ich automatisch in diese Rolle hineingerutscht und habe meine Mitspieler gepusht.



Smarter Plauderer: Leandro Morgalla beim Interview mit den Löwen-Reportern Uli Kellner und Jacob Alschner. © Stefan Matzke / Sampics

Gehört viel Mut dazu, auch gestandenen Spielern mal die Meinung zu geigen?

Morgalla: Auf dem Platz gehört es nun mal dazu, dass man sich die Meinung sagt, sich gegenseitig coacht und anfeuert. Da darf niemand beleidigt sein – auch ich nicht, wenn ich mal eine Ansage bekomme. Am Ende dient alles der Leistung auf dem Feld. Alter spielt bei solchen Dingen keine Rolle.



In Marius Wörl ist ein anderes NLZ-Talent zum Stammspieler geworden. Hilft Ihnen das?

Morgalla: Schon, ja. Das liegt aber nicht unbedingt am Alter. Marius ist einer meiner besten Freunde. Wir spielen seit der U 15 zusammen. Wir waren Kumpels seit Tag eins, als er zum Verein kam. Dass wir auch in der ersten Mannschaft gemeinsam spielen, freut mich total. Wir haben ein überragendes Verhältnis.

Interview: Uli Kellner und Jacob Alschner

