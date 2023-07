Neuzugang Nummer sieben: Löwen verpflichten Lannert-Nachfolger

Kaan Kurt kommt aus der Regionalliga

Der TSV 1860 München verpflichtet Kaan Kurt. Der 21-jährige Außenverteidiger soll die Nachfolge des abgewanderten Christopher Lannert antreten.

München – Der TSV 1860 München hat einen Nachfolger für Christopher Lannert gefunden. Der Rechtsverteidiger verließ die Löwen im Laufe der Woche und schloss sich Ligakonkurrent Arminia Bielefeld an. Nur wenige Tage später präsentierte 1860 am Freitag den Ersatz für den 25-Jährigen.

Wie die Löwen auf ihrer Homepage bekannt gaben, unterschrieb Kaan Kurt einen Vertrag an der Grünwalder Straße. Der 21-Jährige, der sowohl auf der linken als auch auf der rechten Außenverteidigerposition und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, stand bis zum Sommer bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Für die Fohlen-Reserve kam Kaan in der abgelaufenen Spielzeit in 23 Regionalliga-Spielen zum Einsatz. Insgesamt lief der Außenverteidiger seit 2019 95-mal für Gladbach II im Herrenbereich auf.

TSV 1860: Kurt bekommt die Rückennummer zwei

„Ich bin sehr glücklich darüber, hier zu sein und freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim TSV 1860 München“, sagt Kurt. „Die Löwen haben mich mit ihrem Konzept überzeugt, zudem freue ich mich auch sehr darauf vor den großartigen Fans im Stadion aufzulaufen. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen des TSV 1860 München für das in mich gesetzte Vertrauen.“

Kurt wird für die Löwen das Trikot mit der Rückennummer zwei tragen. Bis wann der Vertrag des 21-Jährigen an der Grünwalder Straße datiert ist, gab 1860 wie üblich nicht bekannt.

TSV 1860: Testspieler Mankowski kommt offenbar nicht

Mit der Verpflichtung von Kurt ist wohl auch ein Transfer von Alexander Mankowski vom Tisch. Der 22-jährige Außenverteidiger wurde von Coach Maurizio Jacobacci im Testspiel gegen den Linzer ASK eingesetzt, konnte den Italiener aber anscheinend nicht überzeugen.

Jacobacci hatte nach dem Lannert-Abgang einen Spieler gefordert, der „nach vorne mehr – und auch defensiv eine bessere Solidität“ mitbringt. In Kaan Kurt sieht der 60-Jährige offenbar einen Spieler, der diese Qualitäten mitbringt. (kk)