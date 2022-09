TSV 1860: Goden nimmt Kampf in der Bayernliga an - „Wer weiß, was passiert…“

Von: Jacob Alschner

Aktuell fünftklassig unterwegs: Kevin Goden. © Sampics

Noch immer hat der aussortierte Kevin Goden keinen neuen Verein gefunden. Die Einstellung des pfeilschnellen Außenstürmers leidet darunter aber nicht.

München – Von außen betrachtet konnte man Kevin Goden am vergangenen Freitag nicht beneiden. Während seine Ex-Teamkollegen aus der Profimannschaft des TSV 1860 im trockenen Bus auf dem Weg zum Drittligaspiel nach Köln saßen, tobte über Goden ein Gewitter. Klitschnass musste sich der Rechtsaußen mit den Junglöwen mit einem 1:1 gegen den TSV Landsberg in der Bayernliga Süd begnügen, seiner aktuellen sportlichen Heimat.

Doch so schlimm war das nicht, denn: Goden hat den Kampf in Sechzigs Zweiter angenommen und will spätestens im Winter neu im Profifußball angreifen.

TSV 1860: Köllner hat keine Verwendung mehr für Goden

Rückblick: Im Juni hatte Löwen-Trainer Michael Köllner offenbart: „Spieler und Berater wissen seit der Sommerpause schon Bescheid, dass wir auf der Position anders planen.“ Für die links hinten war Christopher Lannert gekommen, in der Offensive herrsche auf den Flügeln sowieso ein Überangebot. „Es wäre unfair dem Kevin gegenüber, ihn überall mit hinzuschleppen.“ Also schluckte besagter Kevin die Rückstufung, um sich fit zu halten und in Ruhe einen neuen Verein zu suchen. Bis Ende August, wenn das Transferfenster schließen würde, fände sich sicher einer.

Doch das ist bis heute nicht der Fall. Mit Viborg FF, immerhin Fünfter in der ersten dänischen Liga, gab es Kontakt. Relativ konkret wurden die Verhandlungen mit Borussia Dortmund II und dem Berliner AK (Regionalliga Nord-Ost). Doch in Dortmund passte es mit Goden altersbedingt nicht, in die vierte Liga nach Berlin wollte Goden selbst nicht. Er möchte sich stattdessen in der 3. Liga beweisen.

Kevin Goden: Klappt es mit Osnabrück im zweiten Anlauf?

Wie unsere Zeitung nun erfuhr, gab es auch Kontakt mit zwei weiteren Drittligisten. Aufsteiger VfB Oldenburg hatte grundsätzliches Interesse. Doch trotz vieler Verletzungen wurde es mit Goden nichts – womöglich aus finanziellen Gründen. Auch mit dem VfL Osnabrück war die Goden-Seite in Kontakt. Besonders die Geschwindigkeit des 23-jährigen Rheinländers gefiel den Niedersachsen, die die vakante Stelle auf dem Flügel nun aber mit Ex-Löwe Noel Niemann (zuletzt Arminia Bielefeld) besetzten. Dennoch möglich, heißt es aus Godens Umfeld, dass der Flirt mit Lila-Weiß im Wintertransfer noch mal heiß wird. Godens Agentur PLAN DONE teilte mit: „Auf dieses Fenster arbeiten wir hin. Das muss unser Ziel sein.“

Köllner äußerte sich zuletzt vorsichtig skeptisch, ob ein Verbleib Godens bei 1860 die beste Lösung für ihn sei, oder er nach ein paar Monaten nicht „vom Kopf erledigt sei“. Doch Goden identifiziert sich voll und ganz mit der Aufgabe. Seine Einstellung: Die Bayernliga ist zu tief, aber es kommt darauf an, Gas zu geben. Er will sich über die Bayernliga wieder für das Profigeschäft zu empfehlen und nicht die Flucht und damit den einfachen Weg suchen.

Und vielleicht doch noch mal für die Profis im Grünwalder Stadion auflaufen? Auch wenn die sportliche Leitung bei den Löwen ihm diese Tür nicht offen ließ. Eine Restchance, so die Goden-Seite, besteht: „Wer weiß, was passiert…“ JACOB ALSCHNER