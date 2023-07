„Wird ein Granatenfußballer“ – Ex-Coach kommt bei Neulöwe Ludewig ins Schwärmen

Von: Johannes Ohr

Teilen

Der Ball gehorcht ihm: Löwen-Neuzugang Kilian Ludewig. © Stefan Matzke

Dreieinhalb Wochen vor dem Start der neuen Drittliga-Saison hat der TSV 1860 einen weiteren Neuzugang unter Vertrag genommen.

München – Die Löwen leihen Kilian Ludewig (23) bis zum Saisonende von RB Salzburg aus. Der gebürtige Hamburger soll hinten rechts die Lücke schließen, die durch den Abgang von Christopher Lannert (25/zu Arminia Bielefeld) entstanden ist.

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen, die Löwen-Fans und die Stadt München haben mich nicht lange überlegen lassen und deshalb habe ich mich für den Traditionsverein TSV 1860 München entschieden“, wird Ludewig auf der Homepage zitiert.

TSV 1860: Kader nimmt Formen an

Nach dem Großumbruch im Sommer (17 Abgänge) nimmt der Kader langsam, aber sicher Formen an. Nach Tarsis Bonga (26/Braunschweig), Julian Guttau (23/Freiburg II), Marlon Frey (27/Duisburg), Eroll Zejnullahu (28/Bayreuth), Kaan Kurt (21/Gladbach II), Manfred Starke (32/Oldenburg) und David Richter (24/Offenbach) ist Ludewig bereits der achte Neue bei den Löwen.

Doch wer ist der Rechtsverteidiger?

Kilian Ludewig: Vier Leihen in vier Jahren

Das Gefühl, sich in fremden Kabinen vorzustellen, ist für Ludewig zunächst mal nichts Neues. 2018 wechselte er „konzernintern“ aus der Jugend von RB Leipzig zu RB Salzburg nach Österreich, schaffte dort aber nie den Durchbruch. Es folgten bis heute gleich vier (!) Leihstationen: Barnsley (2019 bis 2020) in England, Schalke (2020 bis 2021), Willem II (2021 bis 2022) in den Niederlanden und zuletzt Aalborg (2022 bis 2023) in Dänemark.

Ist 1860 für ihn der große Wurf? RB-Wandervogel Kilian Ludewig. © IMAGO/Gonzales Photo/Rune Mathiesen

Besonders bitter verlief seine Zeit bei Königsblau. Als einziger Rechtsverteidiger im Kader sollte das damals 20-jährige Talent mithelfen, den taumelnden Ruhrpott-Riesen vor dem Absturz in die 2. Liga zu retten. Ludewig haute sich immer voll rein, hatte aber Mühe, auf Bundesliga-Niveau mitzuhalten. Wahr ist aber auch: In einer Mannschaft, die längst keine mehr war, gab es niemanden, der das Talent unter seine Fittiche nahm. Da half es auch nicht, dass in Manuel Baum, sein einstiger Förderer aus dem U 20-Nationalteam, die erste Zeit auf dem Chefsessel saß. Weil sich Ludewig dann zu allem Überfluss auch noch den Mittelfußbruch brach, blieb es bei sechs Bundesliga-Einsätzen für Schalke.

TSV 1860: Manuel Baum schwärmt von Ludewig

Nun also der Wechsel zu 1860. Nach Informationen unserer Zeitung überzeugte den Ex-Juniorennationalspieler des DFB das Gesamtpaket der Löwen: ein Club mit Ambitionen und Tradition, dazu tolle Fans. Außerdem habe ihm gefallen, dass man sich sehr um ihn bemüht habe und er die Möglichkeit bekommt, eine Säule im Team zu werden. Im Klartext: Ludewig sieht die 38 Drittliga-Spiele bei Sechzig als Sprungbrett und will seiner Karriere neuen Schwung verleihen.

Für die 1860-Fans bleibt zu hoffen, dass Ludewig-Intimus Baum Recht behält. „Wenn er mal erfahrener wird, wird das ein Granatenfußballer. Der ist schnell, der ist kopfballstark, der ist technisch gut“, sagte Baum 2019 über den Schienenspieler. „Ich weiß gar nicht, was ich noch alles aufzählen soll.“ Schlusswort Ludewig: „Ich freue mich auf die Aufgabe und möchte der Mannschaft helfen, in der kommenden Saison erfolgreich zu spielen. Außerdem kann ich es kaum erwarten, vor den Fans, von denen ich viel Gutes gehört habe, im Stadion zu spielen.“ (Johannes Ohr)