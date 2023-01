„Wildes Geschwurbel und Katar relativieren“: 1860-Fans kritisieren Köllner nach Auftaktpleite massiv

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Michael Köllner wird nach der Auftaktpleite von den eigenen Fans angezählt. © IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

Michael Köllner wird nach der Auftaktpleite des TSV 1860 in Mannheim von den eigenen Fans kritisiert. Dem 1860-Coach fällt ein altes Zitat auf die Füße.

München/Mannheim – Das war nichts. Der TSV 1860 München verliert zum Jahresauftakt in der 3. Liga beim SV Waldhof Mannheim mit 1:3. Dabei erwischten die Löwen einen Traumstart und gingen bereits in der siebten Minute durch Phillipp Steinhart in Führung.

Danach zeigte die Mannschaft von Michael Köllner aber einen erschreckend schwachen Auftritt und ging völlig verdient als Verlierer vom Platz. Für die Münchner ist es jahresübergreifend bereits das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg. Bei einem Sieg des FC Ingolstadt am Montag gegen Erzgebirge Aue würde der Rückstand auf den dritten Tabellenplatz auf vier Punkte anwachsen.

TSV 1860: Banner gegen Köllner bei Mannheim-Pleite

Besonders in der Kritik bei den Fans stand nach der Niederlage 1860-Coach Michael Köllner. Schon während der zweiten Halbzeit rollten die mitgereisten Löwen-Anhänger ein Banner mit einer deutlichen Spitze gegen ihren Trainer aus. „Wildes Geschwurbel und Katar relativieren. Fußballer spielen Fußball und Trainer trainieren“, schossen die 1860-Fans gegen Köllner, wie dieblaue24 berichtet.

Eine Anspielung auf ein Interview des Oberpfälzers während der WM in Katar. Köllner verfolgte einen Teil der höchst umstrittenen WM vor Ort und sagte damals zur Binden-Diskussion der deutschen Nationalmannschaft: „Fußballer spielen Fußball. Und Politiker machen Politik. An das sollte man sich eigentlich immer erinnern.“

TSV 1860: Köllner äußert sich Katar-freundlich während der WM

Eine Aussage, die dem 53-Jährigen jetzt auf die Füße fällt. Auch die Katar-freundlichen Kommentare von damals sind bei einem Teil der 1860-Fans anscheinend nicht gut angekommen. Köllner schwärmte während der WM in Katar von ausschließlich freundlichen Leuten vor Ort und kritisierte gleichzeitig die einseitige Berichterstattung in Deutschland.

Auch in den sozialen Medien sparen die Löwen-Fans nicht mit Kritik. Gerade das Interview nach dem teils kraftlos wirkenden Auftritt in Mannheim kam bei den Anhängern nicht gut an. Köllner sagte im Anschluss der Partie bei Magenta Sport, dass Mannheim nach der Löwen-Führung wenig Chancen gehabt hätte und letztendlich Kleinigkeiten das Spiel entschieden hätte.

TSV 1860: Mannheim dominiert Spiel – Köllner sieht‘s anders

Tatsächlich spielte aber über fast die komplette Spielzeit nur Mannheim. Schon der Führungstreffer durch Steinhart fiel nahezu aus dem Nichts. Und auch nach dem Rückstand kam offensiv relativ wenig von den Löwen. Lediglich in den Schlussminuten hatte 1860 durch Kobylanski und Bär gute Aktionen, die zum Ausgleich führen, hätten können. Verdient wäre dieser aber nicht gewesen.

Ein User schrieb zum Beispiel nach der Mannheim-Pleite auf Twitter: „Das einzige, was noch schlechter war, als die Leistung vom TSV 1860, ist die Analyse von Köllner nach dem Spiel.“ Der 1860-Coach gerät damit immer mehr unter Druck. Nächste Woche gegen Zwickau muss für viele Löwen-Fans unbedingt ein Dreier her. Ansonsten könnte es allmählich eng werden für Trainer Michael Köllner an der Grünwalder Straße. (kk)