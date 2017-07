Kostet der Arena-Auszug die Löwen drei Millionen Euro?

In acht Tagen startet die Regionalliga Bayern – und beim TSV 1860 ist weiterhin nichts geklärt. Bewegung kommt lediglich in die Stadionfrage.

Könnte für 1860 bedeuten: Raus aus der Allianz Arena – rein ins Allianz-Stadion? Nach Informationen dieser Zeitung beinhalte der Arena-Vertrag eine Klausel, wonach die Löwen-Spielstätte nach einem Auszug ebenfalls den Namenszusatz „Allianz“ zu tragen hätte. Die Stadt hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob das in Giesing möglich wäre. Sperrt sie sich, wird es teuer für den TSV 1860: Drei Millionen Euro fordert die Versicherung für den Ausstieg des Mieters aus dem Vertrag. Die Allianz soll nicht kompromissbereit sein.

Ob im Grünwalder Stadion oder doch in der Arena – das DFB-Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt wird das vorerst letzte Spiel sein, das die Löwen an ihre Vergangenheit als Profiklub erinnern wird. Um in Zukunft ähnliche Duelle zu erleben, müsste der Regionalliga-Neuling die zweite Runde erreichen – oder sich über den Toto-Cup für weitere Pokalteilnahmen qualifizieren. Am Dienstag legte der DFB den genauen Spieltermin für das oberbayerische Pokalduell fest: Sonntag, 13. August, 15.30 Uhr. „Da geht es für uns auch ums Prestige“, sagte Trainer Daniel Bierofka und kündigte an: „Da wird richtig Feuer drin sein.“

BFV verlegt Spiel gegen Nürnberg II

Mit der Ansetzung des Pokal-Derbys löste der DFB eine kleine Spielplanrochade aus. Damit die Löwen Mitte August nicht dreimal innerhalb von fünf Tagen ran müssen, wird der BFV das für den 16. August, 14 Uhr, angesetzte Heimspiel gegen Nürnberg II verlegen (der 1860-Spielplan in der Übersicht). Andernfalls hätte das Bierofka-Team gerade mal 53 Stunden Erholungszeit gehabt bis zum nächsten Heimspiel am 18. August gegen Illertissen (19 Uhr). „Das Club-Spiel wird wegverlegt“, bestätigte BFV-Sprecher Thomas Müther: „Gespräche mit beiden Vereinen und der Stadt München laufen.“

Allzu viel Chaos dürfte die Spielverlegung nicht auslösen, denn bekanntlich hängt bei 1860 nach wie vor alles in der Luft. Nicht ein Ticket wurde bisher verkauft, weder für den Pokal noch für den Punktspielbetrieb. Die Gegner in der Regionalliga sind da weit voraus, wie sich am Dienstag wieder zeigte. Nach dem FC Memmingen erlebte auch der TSV Buchbach einen beispiellosen Ansturm auf seinen Ticketschalter. Um 8.30 Uhr startete der Vorverkauf in der örtlichen Volksbank-Filiale – 30 Minuten später waren sämtliche 2500 Karten für das Gastspiel der Löwen am 26. Juli vergriffen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch für dieses Spiel der Schwarzhandel blühen wird. Bei Ebay wurden bereits die ersten Tickets für das Memmingen-Spiel verhökert. Die erste Auktion ist bereits beendet – das Ticket wechselte für 125 Euro den Besitzer.