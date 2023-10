Zwei Löwen-Dynamos als Energiespender: Kwadwo und Schröter glänzen gegen ihren Ex-Club

Von: Uli Kellner

Teilen

Glück, dass hier der Pfiff ausblieb: Leroy Kwadwo bügelt regelwidrig einen Ballverlust aus – es war sein einziger Fehler in einem ansonsten bärenstarken Spiel. © IMAGO/Dennis Hetzschold

Kwadwo und Schröter überzeugen beim Remis gegen ihren Ex-Klub Dynamo Dresden. Beim TSV 1860 München überzeugen sie mit ihrem Einsatz.

München – Vollgetankt mit Adrenalin setzte Leroy Kwadwo zu Beginn der Nachspielzeit den Blinker. In den 90 Minuten zuvor hatte er sich in jeden Zweikampf gestürzt, fast immer erfolgreich – nun wollte er ab durch die Mitte, um das Spiel gegen seinen Ex-Verein Dresden vielleicht doch noch zu entscheiden.

TSV 1860: Kwadwo überragt gegen Dynamo Dresden – Schröter als Antreiber

Kwadwo, der Turbosprinter (3,76 Sekunden über 30 Meter), setzte zu einem verwegenen Solo an, das allerdings jäh gestoppt wurde – und den Löwen fast noch einen Elfmeter eingebrockt hätte, weil der Innenverteidiger seinen Ballverlust mit grenzwertigem Körpereinsatz gegen Luca Herrmann ausbügeln wollte. Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann drückte beide Augen zu. Glück für 1860, Glück für Kwadwo. Es war sein einziger Lapsus in einer ansonsten bemerkenswerten Partie, der auffälligsten, seit er sich im Sommer den Löwen angeschlossen hat.

Für einen Platz in der kicker-Elf des Tages reichte es trotzdem (Note 1,5). Beinahe hätte er dort auch Morris Schröter „angetroffen“ (Note 2,5), denn was Kwadwo am Samstag für die Löwen-Defensive war, war Flügelflitzer Schröter (Topspeed: 34,67 km/h) für die Offensive: Antreiber und Aktivposten. Beide ehemaligen Dresdner wuchsen über sich hinaus, waren Energiespender, die mit etwas Glück den Unterschied gemacht hätten.

Kwadwo als Abräumer und (fast) mit seinem Kopf-durch-die-Wand-Solo, Schröter mit vielen guten Dribblings. Und das, obwohl der Rechtsaußen nach einer Adduktorenverletzung erst zweimal wieder mit der Mannschaft trainiert hatte.

TSV-1860-Rechtsaußen Schröter träumt von 2. Bundesliga

Auf der Pressekonferenz hatte Trainer Maurizio Jacobacci angedeutet, dass er den Dresdner Weg der Kontinuität als nachahmenswert für 1860 ansieht. Sicher ist es Zufall, dass ausgerechnet zwei Ex-Dynamos am Samstag zu den besten Spielern auf dem Platz gehörten. Auffällig ist trotzdem, dass beide Neuzugänge für Werte wie Ehrgeiz, Bescheidenheit und Realismus stehen. „Es war ein Abnutzungskampf. Ich denke, am Ende geht das 0:0 in Ordnung“, sagte Schröter. Kwadwo sagte: „Klar hätten wir uns einen Sieg gewünscht, aber so, wie das Spiel gelaufen ist, können wir mit dem Punkt zufrieden sein.“

Beide Spieler verneinten zudem, dass sie besonders motiviert gewesen seien, weil es gegen ihren Ex-Club ging. Kwadwo (27) war im Januar 2021 an die Elbe gewechselt und stieg als Stammspieler mit Dynamo auf, eher er nach Duisburg weiterzog. Schröter kam im Sommer, als Kwadwo ging, war ebenfalls Stammspieler bei den Sachsen (33 Einsätze), wurde dann aber Opfer des Neuaufbaus, weil die Dresdner postwendend wieder abstiegen – trotz eines guten Starts mit Platz 11 nach der Hälfte der Saison.

Wenn offensiv was ging, dann über seine Seite: Löwen-Rechtsaußen Marcel Schröter war ein Aktivposten gegen seinen Ex-Club Dynamo Dresden. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Die 2. Liga – nicht nur für Schröter ist sie ein Sehnsuchtsort, den er noch einmal erreichen möchte. Man lasse diese Spielklasse „nicht von der einen auf die andere Sekunde los“, sagt er. Beide Ex-Dresdner, Kwadwo und er, sehen nun bei 1860 die Chance, in einem guten Fußballeralter an einem viel beachteten Standort noch mal auf sich aufmerksam zu machen. Über seine Arbeitseinstellung sagte Kwadwo: „Ich gehe jedes Duell an, als wäre es das letzte Duell.“ Man merkt es ihm an – und genau deshalb hat sich Jacobacci so dafür eingesetzt, Kwadwo als vorletzten von 13 Sommertransfers nach München zu lotsen.

Und wie war das mit der Szene am Samstag, die fast zum Elfmeter für Dresden geführt hätte? Kwadwo sagt: „Ich hatte sehr viel Selbstvertrauen, wollte einen letzten Konter fahren, aber klar: Eigentlich hätte ich den Ball rausschlagen müssen.“

Für Schröter steht fest, dass das „gute 0:0“ (Jacobacci) gegen den Tabellenführer zum Neuanfang taugen kann. Er sagt: „Kämpferisch war es eine gute Leistung, spielerisch in Ansätzen auch – das sind so Sachen, wo wir drauf aufbauen können.“ (Uli Kellner)