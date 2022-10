TSV 1860 gegen FC Ingolstadt im Live-Ticker: Lex fällt beim „Nicht-Derby“ aus

Von: Stefan Schmid

Stefan Lex im Toto-Pokal 2021 gegen den FCI. © Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Gegen den FC Ingolstadt will der TSV 1860 München wieder einen Dreier holen. Im Duell gegen die Schanzer könnten die Löwen ein Zeichen im Aufstiegskampf setzen.

TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04 | Samstag, 14 Uhr

| Samstag, 14 Uhr Vor der Partie zeigt sich Löwen-Keeper Marco Hiller selbstbewusst und legt ein Treuebekenntnis ab.

selbstbewusst und legt ein Treuebekenntnis ab. Der Live-Ticker zum bayrischen Derby zwischen 1860 und Ingolstadt wird laufend aktualisiert.

Update von 12:45 Uhr: Nur noch wenige Minuten, dann herrscht Klarheit darüber, ob es bei Löwen-Kapitän Stefan Lex für die Startelf reicht. Aber auch die weitere Aufstellung des TSV darf mit Spannung erwartet werden.

Erstmeldung: München - Nachdem die Löwen beim Gastspiel gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund mit einer Punkteteilung leben mussten, soll nun wieder ein Sieg her für den Tabellenführer. Dafür müssen sich die Giesinger aber ordentlich strecken, denn auch wenn die Gäste aus Ingolstadt noch etwas schwankend auftreten in dieser Saison, haben sie doch einen Kader, der dem der Münchner ebenbürtig ist.

TSV 1860 gegen FC Ingolstadt: Für Köllner und Lex kein Derby

Sowohl Löwen-Trainer Michael Köllner als auch Kapitän Stefan Lex erwarten auf der Pressekonferenz vor dem Spiel einen „schweren Gegner“, mit dem es des Öfteren zu „heißen Tänzen“ in der Vergangenheit kam. Trotzdem verwehren sich beide, das Duell als ein Derby zu bezeichnen, auch wenn die Distanz zwischen den beiden Städten nur rund 80 Kilometer beträgt.

Zu unterschiedlich seien die Vereine, so Köllner, um das Duell 1860 gegen Ingolstadt als ein Derby zu bezeichnen. Wo die Giesinger auch bei Auswärtsspielen auf lautstarke Unterstützung ihrer Fans zählen können, ist selbst bei Heimspielen der Schanzer oftmals weniger von den eigenen Fans zu hören. Der Einschätzung seines Trainers schließt sich auch Lex an, der sich eine kleine Spitze in Richtung seines alten Vereins nicht verkneifen kann: „Für uns ist es kein Derby, für die eher schon.“

TSV 1860: Morgalla und Lex wohl beide verfügbar

Erfreulich für die Fans der Löwen ist, dass wohl Leandro Morgalla wieder in die Startelf zurückkehren wird. Gegen Dortmund II musste die Defensiv-Stütze des TSV aufgrund einer leichten Verletzung passen. Im Signal-Iduna-Park nahm Niklas Lang dafür den Platz neben Jesper Verlaat ein und machte seine Sache nicht schlecht. Gegen Ingolstadt dürfte er sich trotzdem erneut auf der Bank wiederfinden.

Auch bei Kapitän Stefan Lex, der unter der Woche aufgrund einer leichten Oberschenkelblessur pausieren musste, stehen die Zeichen auf Startelf. Die Entscheidung, ob es für den Startelf-Einsatz reicht, müsse der Kapitän aber selbst treffen, bestätigte Köllner auf der Spieltags-PK. Eine Geschichte mit Ingolstadt hat auch Löwen-Keeper Marco Hiller, der im entscheidenden letzten Saisonspiel 2020/21 schon in der 8. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. Zur Freude der Löwen-Fans gab der allseits sichere Rückhalt nun ein Treuebekenntnis zum TSV ab. (sch)