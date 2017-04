Löwen erhalten Lizenz - allerdings mit Auflagen

München - Gute Nachrichten für die Löwen: Der TSV 1860 München hat die Lizenz für die nächste Saison bekommen – jedoch unter Auflagen.

„Die Lizenz für die Zweite Liga ist an die von 1860 München erwarteten und eingeplanten Bedingungen geknüpft, die bis Ende Mai erfüllt werden müssen. Die DFL- Einschätzung bestätigte damit die von 1860 getroffenen Annahmen zur kommenden Spielzeit, so dass die Löwen ohne Einschränkungen weiter ihren eingeschlagenen Kurs weiterverfolgen können“, antwortete der Verein auf eine Anfrage vom Münchner Merkur und tz. Um welche Auflagen es sich handelt, wollte der Verein nicht sagen.

Der wahrscheinliche Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 hat zum Beispiel sehr strenge Bedingungen für die Lizenz bekommen. Die Darmstädter müssen entweder bis zum 31. Januar 2018 die Gegentribüne ihres alten Böllenfalltor-Stadions überdachen, oder ihre Heimspiele von der Rückrunde der nächsten Saison an in einer anderen Arena austragen. Auch die Arbeitsbedingungen für die Medien seien „auf Dauer nicht tragfähig“. Diese Auflage hat die Deutsche Fußball Liga dem Verein im Lizenzierungsverfahren für die kommende Spielzeit gemacht. „Wegen der Stadionsituation droht nun das einzutreten, wovor wir bereits seit Jahren warnen. Heimspiele in Frankfurt oder Offenbach wären eine Katastrophe für den Fußball in Darmstadt und existenzbedrohend für den Verein“, sagte Präsident Rüdiger Fritsch.

In der ersten Liga muss der Hamburger SV die Lizenz nur unter Vorbehalt bekommen. „Wir haben die Lizenz erwartungsgemäß mit Bedingungen erhalten. Die Bedingungen werden wir fristgerecht erfüllen“, sagte HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein auf der Vereinshomepage. Um welche Auflagen es sich handelt, wurde nicht bekannt.

Die Klubs können innerhalb einer Woche Beschwerde gegen die Erstentscheidung einlegen. Anfang Mai erfolgt die zweite DFL-Entscheidung, nach der fünf Tage bleiben, um erneut Beschwerde einzulegen. Anschließend findet die erste Sitzung des Lizenzierungsausschusses statt, der final über die zweite Beschwerde entscheidet. Die endgültige Entscheidung über die eventuelle Erfüllung von Bedingungen und die Vergabe der Lizenzen trifft der Lizenzierungsausschuss Anfang Juni.

mm/tz

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!