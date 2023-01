1860-Transfer kurz vor Abschluss: Köllner darf sich auf international erprobten Neuzugang freuen

Von: Uli Kellner

Bitte recht freundlich: 1860-Trainer Michael Köllner erfüllt am Gate Selfiewünsche der Fans. © Stefan Matzke / Sampics

Aus dem Münchner Schmuddelwinter in die türkische Sonne. Die Löwen fliegen nach Belek und erwarten dort bis Ende der Woche die Ankunft eines Klassespielers.

Dauerregen in München, der Sonnenschein nach dem Jahreswechsel ist einem fiesen Schmuddelgrau gewichen – einen besseren Tag für die Abreise in die Türkei hätten die Löwen also kaum wählen können. Um 13.10 Uhr am Dienstag hob die Sunexpress-Maschine Richtung Antalya ab. Das Wetter in Belek, dem Trainingslagerort für die nächsten sieben Tage, ist weiterhin sonnig – wie die Laune von 1860-Profis wie Niklas Lang oder Jesper Verlaat, der eine schwere Alukisten schiebend, der andere mit schmalem Gepäck reisend. Kapitän Stefan Lex (mit Handy am Ohr) hatte neben einem Rollkoffer eine schwarze Umhängetasche dabei. Klar: Der Eittinger ist inoffizieller Gesellschaftsspiel-Beauftragter der Mannschaft. Zu Weihnachten bekam Lex ein paar Neuheiten unter den Christbaum gelegt - die Teamkollegen werden sie kennen lernen, wenn der Trainer gegen Ende der Woche zum traditionellen Spieleabend bittet.

Welche Neuheiten hat Stefan Lex im Gepäck? Die Mannschaft wird es beim Spieleabend in Belek erfahren. © Stefan Matzke / Sampics

Apropos Trainer: Derweil Michael Köllner Selfiewünsche der mitreisenden Fans erfüllte, wurden weitere Details zu der von ihm angestrebten Spielerverpflichtung bekannt. Nach Informationen von Münchner Merkur und tz steht der Transfer von Mister X kurz vor dem Abschluss. Ein international erprobter Spezialist fürs Kreativzentrum soll kommen und bis Ende der Woche ins Belek-Camp nachreisen. Wie berichtet stehen 300 000 Euro für die Kaderkorrektur zur Verfügung, wobei der Name weiterhin wie ein Staatsgeheimnis gehütet wird.

Heißer Kandidat: Ex-Bundesligaprofi Raphael Holzhauser (29)

Fest steht: Julian Baumgartlinger, 35, der hier und da gehandelte Ex-Löwe (aktuell FC Augsburg), ist es nicht. Ins Raster würde Raphael Holzhauser, 29 passen, den die Bild-Zeitung mit den Löwen in Verbindung bringt. Der ehemalige österreichische Nationalspieler steht aktuell beim belgischen Meisterschafts-Achten OH Leuven unter Vertrag (noch bis 30. Juni 2024). Früher spielte er u.a. für die deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart (zwischen 2010 bis 2015) und FC Augsburg (2013/14). Ebenfalls im Gespräch: Nassim Boujellab, 23, der bei Schalke 04 keine Zukunft hat, obwohl er als Leihspieler mit HJK Helsinki gerade die finnische Meisterschaft gefeiert hat. Sechzger.de brachte den Namen des Deutschmarokkaners als erstes Medium ins Spiel. Es bleibt spannend . . .