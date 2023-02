Offizielle Verkündung: Maurizio Jacobacci neuer Trainer beim TSV 1860 München

Maurizio Jacobacci ist nun offiziell der neue Trainer bei den Löwen. © Cristiano Mazzi / SPP via www.imago-images.de

Es hat sich angedeutet, nun folgte die offizielle Verkündung durch den TSV 1860: Maurizio Jacobacci wird neuer Trainer bei den Giesingern.

München - Die Anzeichen haben sich in den letzten Tagen verdichtet, doch die Löwen-Fans mussten sich etwas gedulden, bis die Entscheidung offiziell verkündet wurde. Nun steht fest: Maurizio Jacobacci wird in Zukunft an der Seitenlinie des TSV 1860 München stehen. Aufgrund der kolportierten Umstände wirkt die Mitteilung auf der Homepage der Löwen in Teilen durchaus kurios an, auch was den Ablauf der Kontaktaufnahme betrifft.

Kurios: Jacobacci soll „von Anfang an“ auf der Liste gestanden haben

In der Mitteilung der Löwen heißt es, dass Maurizio Jacobacci schon seit der Beurlaubung von Michael Köllner auf der sagenumwobenen Liste von Günther Gorenzel gestanden haben soll. „Durch seine sportliche Vita, mit einer großen Erfahrung als Spieler und Trainer, stand er von Anfang an bei Günther Gorenzel auf der Liste“, lässt der TSV wissen.

Dies wirkt auf zwei Ebenen zumindest fragwürdig. Jacobacci tauchte nicht auf der durchgestochenen Kandidaten-Liste auf und außerdem soll der Italiener von Yahya Ismaik, Bruder von Hasan, ins Spiel gebracht worden sein.

Neu-Trainer Jacobacci hat selbst Kontakt zu 1860 aufgenommen

Ungewöhnlich ist auch der Weg, wie die Kontaktaufnahme vonstattengegangen sein soll. Obwohl Günther Gorenzel den Trainer schon länger auf dem Zettel gehabt haben soll, war es wohl Jacobacci, der den ersten Schritt getan hat. „Nach der Freistellung meines Vorgängers Michael Köllner habe ich früh versucht, Kontakt zu den Löwen und deren sportlicher Leitung aufzunehmen“, wird der neue Löwen-Dompteur zitiert.

Jacobacci soll, „wie viele andere renommierte Trainer“, den Kontakt zu den Löwen gesucht haben. Dafür hat der 60-jährige Italiener wohl alle Hebel auf allen möglichen Kanälen in Bewegung gesetzt. In der Vereins-Mitteilung heißt es, dass er „sowohl über die Geschäftsführung der Löwen als auch über Gesellschaftervertreter“ den Kontakt zum Verein gesucht habe, um sein Interesse zu hinterlegen.

TSV 1860: Gorenzel hat hohe Erwartungen an Jacobacci

Der glücklose Interimstrainer Günther Gorenzel, der nun zu seinem Kerngeschäft als Geschäftsführer Sport zurückkehren kann, ist voll des Lobes für Jacobacci. „Er hat sowohl als Spieler in der ersten Liga der Schweiz als auch als Trainer viele ähnliche Situationen im Umgang mit hoher Erwartungshaltung und Druck erlebt und kann diese Erfahrung nun in der jetzigen schwierigen Situation mit dem nötigen Einfühlungsvermögen an die Mannschaft weitergeben“, lässt sich Gorenzel zitieren.

Die Erwartungshaltung ist klar: Jacobacci soll den Löwen wieder zu alter Stärker verhelfen und dem Team das nötige Selbstbewusstsein einimpfen. Gorenzel gibt vor, was er selbst nicht leisten konnte, und nun vom neuen Mann an der Seitenlinie erwartet: „Wir erwarten uns von ihm einen neuen Impuls auf jeden einzelnen Spieler und somit eine Leistungssteigerung in den kommenden Spielen.“

Günther Gorenzel kann sich wieder auf seine Arbeit als Geschäftsführer Sport konzentrieren. © IMAGO/Cathrin MŸller /M.i.S.

Jacobacci „mit hohem Interesse“ an deutschen Fußball

Skepsis ob der nicht vorhandenen Erfahrungen Jacobaccis im deutschen Profifußball wurde schon vor der offiziellen Bekanntgabe von den Fans bekundet. Man befürchtet gar ein ähnliches Desaster wie 2017 mit Vítor „We go to the top“ Pereira. Der in Bern geborene Jacobacci versucht, diesen Befürchtungen nun den Wind aus den Segeln zu nehmen. „Ich verfolge seit Jahren mit hohem Interesse den deutschen Fußball“, lässt er wissen. Ob das reicht, um beim unruhigen Giesinger Arbeiterverein erfolgreich zu sein, wird allerdings erst die Zeit zeigen.

„Eine Trainerstation bei einem deutschen Traditionsverein ist eine Herausforderung“, die ihn schon immer gereizt hätte. Diesen Wunsch hat sich Jacobacci nun erfüllt: Am Montag um 14.30 Uhr wird er das erste Training an der Grünwalder Straße 114 leiten. Über die Länge des Vertrages machte der Verein zunächst keine Angabe, dem Vernehmen nach steht eine Laufzeit bis zum Saisonende mit möglicher Klausel auf Verlängerung im Aufstiegsfall im Raum. (sch)