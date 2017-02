Löwen-Neuzugang Boya rechtzeitig zum Nürnberg-Spiel gelandet

München - Drei Wochen nach Transferfrist ist auch der letzte Löwen-Neuzugang in München angekommen. Bereits am Abend wird Frank Boya in der Allianz Arena dabei sein.

Es hat lange genug gedauert, doch jetzt ist er endlich da: Frank Boya, Winter-Neuzugang des TSV 1860, ist am Montag in München gelandet. Bei Twitter und auf ihrer Homepage vermeldeten die Löwen die Ankunft des Kameruners. Aufgrund des Afrika-Cups, den Boya Anfang Februar mit seiner Nationalmannschaft gewann, hatte sich die Anreise des 20-Jährigen Mittelfeldspielers verzögert. Zuletzt sorgte ein annullierter Flug für eine weitere ungeplante Verzögerung.

Treffen mit Pereira und dem Team

Wie die Münchner jetzt mitteilten, ließ sich Boya die Reisestrapazen der vergangenen Tage aber nicht anmerken. „Die Vorfreude auf seine neue Herausforderung überwog“, heißt es weiter. 1860-Präsident Peter Cassalette und Geschäftsführer Anthony Power begrüßten Boya zunächst am Vereinsgelände an der Grünwalder Straße. Anschließend begleitete Team-Manager Bernhard Winkler den Neuzugang ins Mannschaftshotel, wo der Kameruner seinen neuen Trainer sowie seine Mitspieler kennenlernte.

Frank Boya gegen Nürnberg im Stadion

Es ist fraglich, ob diese sich intensiv mit ihrem künftigen Mitspieler befassen konnten. Mit dem Kopf dürften sie zumindest woanders sein. Schließlich steht bereits am Abend das Derby gegen den 1. FC Nürnberg an. Der frisch gebackene Afrika-Cup-Sieger Boya wird an diesem zwar noch nicht teilnehmen können. Nach Aussage des Vereins drückt er den Löwen aber vor Ort in der Allianz Arena die Daumen.

mg