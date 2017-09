Bierofka: „Das ist ein ganz normales Spiel“

Spitzenspiel? Erster gegen Zweiter? Daniel Bierofka sieht die Partie am Samstag (14.05 Uhr) gegen Schweinfurt ganz nüchtern.

München - „Bei mir kribbelt es vor jedem Spiel“, sagt der Löwen-Trainer, der das Duell kleinzuhalten versucht. „Für uns ist jedes Spiel ein Brocken, weil jede Mannschaft über sich herauswächst. Fürth hat nach uns kein einziges Spiel mehr gewonnen!“

Selbst einen möglichen Sieg im Top-Spiel möchte er nicht zu hoch bewerten. Der Vorsprung auf Schweinfurt würde dann auf acht Punkte anwachsen. „Ich weiß, wie schnell man zwei Spiele verlieren kann und dann sind es nur noch zwei Punkte Vorsprung“, sagt Bierofka. „Für mich ist das ein ganz normales Spiel. Die Meisterschaft wird dadurch entschieden, wer mehr Punkte gegen die unteren Mannschaften lässt.“

Auf die Löwen wartet ein schwerer Gegner, der sich selbst das Ziel Aufstieg (siehe Interview unten) gesetzt hat. Bierofka: „Letztes Jahr haben sie den Toto-Pokal gewonnen, diese Saison sind sie im DFB-Pokal weitergekommen. Sie wissen, wie man Spiele gewinnt. Außerdem spielen sie sehr robust. In der Fair-Play-Tabelle sind sie Letzter. Sie können dazwischenlangen.“

Markus Wolf will mit Schweinfurt 05 schnell in die 3. Liga

+ FC Schweinfurt 05 Präsident Markus Wolf nimmt Adam Jabiri Huckepack. © imago/foto2press

Markus Wolf (49) ist seit zehn Jahren Hauptsponsor und Präsident von Schweinfurt 05, das den Spielbetrieb vor der Saison auf Profitum umgestellt hat. Uns erklärt der Möbelunternehmer, warum.

Herr Wolf, freuen Sie sich auf das Favoritenduell mit 1860?

Markus Wolf: (überlegt) Favoritenduell? Ich denke, dass 1860 deutlich mehr Favorit ist. Vor allem daheim mit diesem Publikum. Wir haben aber auch eine gute Mannschaft, von dem her wird es spannend.

Sind Sie mit der Schweinfurter Saison zufrieden?

Wolf: Wir sind im Soll. In Rosenheim und Illertissen haben wir Punkte liegen gelassen. Ich denke, dass liegt bei uns an der Umstellung auf das Profitum. Das zehrt auch an den Spielern. Für viele ist das eine neue Belastung.

Warum haben Sie sich zu diesen Schritt entschlossen?

Wolf: Nach drei Jahren in der Regionalliga stellt sich als Traditionsverein die Frage: Entweder du spielst in den nächsten drei Jahren in der Liga, dann aber gegen den Abstieg, was auch sehr viel Geld kostet. Oder du sagst, dass der FC Schweinfurt als Traditionsverein Möglichkeiten hat. Wir versuchen es jetzt mal zwei oder drei Jahre, investieren und schauen, ob wir oben angreifen können.

Das ist aber mit hohen Kosten verbunden…

Wolf: Mittelfristig können wir so mehr gewinnen. Bisher läuft es nach Plan. Unser Sieg im DFB-Pokal (2:1 gegen Sandhausen, d. Red.) war natürlich Gold wert – dadurch haben wir in dieser Saison eine Nullrunde hingelegt. Wenn wir das hier so weitergemacht hätten wie bisher, wären weniger Zuschauer und Sponsoren gekommen. Es kommt Unzufriedenheit auf, weil viele Leute nicht verstehen, dass man mit wenig Budget dankbar sein muss, in der Regionalliga spielen zu können. In unserem ersten Spiel in der Regionalliga hatten wir 6200 Zuschauer – das wurde immer weniger.

Woher kommt das Geld?

Wolf: Am Anfang war ich der Geldgeber, der das Ganze angeschoben hat. Aber durch den Pokalerfolg und die Euphorie in der Region haben wir wesentlich mehr Sponsoren bekommen.

Was ist das Ziel?

Wolf: Mittelfristig die dritte Liga. Die ist relativ dicht beieinander. Wenn man sich da mal befindet, muss man auch den Weg nach oben suchen. Regensburg und Würzburg haben das vorgemacht. Das muss man unternehmerisch sehen. In der dritten Liga bekommt man eine Million Euro, in der zweiten sieben. Das muss man Investoren und Sponsoren auch zeigen.

Welchen Etat hat Schweinfurt in dieser Saison? Laut Daniel Bierofka ist der der Löwen nicht größer…

Wolf: Welchen 1860 hat, weiß ich nicht, ich kann mir aber vorstellen, dass der höher ist. Wir haben einen Etat von 1,5 Millionen Euro für die ausgegliederte GmbH. Da ist alles drin wie Übernachtungen, Lohn-Nebenkosten und Schiedsrichtergebühren. Eine Million Euro sind davon die Kosten für die Mannschaft. Wir haben viele Spieler, die wir entwickelt haben, und Profis aus der dritten Liga, die dort oft nicht gespielt haben. Das ist schon ein Unterschied zu Spielern, die in der ersten oder zweiten Bundesliga gespielt haben. Man muss auch sagen, dass München wesentlich teurer ist als Schweinfurt, also muss der Etat höher sein (lacht). Aber der Etat zählt eigentlich nicht. Wichtig ist, dass die Mannschaft gut spielt und harmoniert.

Gratulieren Sie den Löwen schon zur Meisterschaft?

Wolf: Nein (lacht). So lange wir rechnerisch noch die Möglichkeit haben, werden wir alles versuchen. Wenn alles normal läuft, wird 1860 Meister – bei einem Ausrutscher müssen wir aber dran sein und die Chance ergreifen.

Interview: Florian Fussek

