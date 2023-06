Mansour Ouro-Tagba bleibt ein Löwe – letzte Amtshandlung von Gorenzel?

Von: Korbinian Kothny

Mansour Ouro-Tagba bleibt auch in der kommenden Saison beim TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 verlängert den Vertrag mit A-Jugend-Kapitän Mansour Ouro-Tagba. Der 18-Jährige feierte bereits in der vergangenen Saison sein Profidebüt.

München – Der Kader des TSV 1860 für die kommende Saison nimmt so langsam Konturen an. Nach den Verpflichtungen von Marlon Frey, David Richter und Julian Guttau bestätigen die Löwen am Montag auch die Vertragsverlängerung von Mansour Ouro-Tagba.

Der 18-Jährige führte in der vergangenen Spielzeit die A-Junioren in der Bundesliga als Kapitän aufs Feld und feierte zudem am 34. Spieltag in Saarbrücken sein Profidebüt in der 3. Liga. Für die A-Junioren kam der Angreifer in 16 Bundesliga-Einsätzen auf insgesamt acht Tore und feierte den Klassenerhalt.

TSV 1860: Letzte Amtshandlung von Günther Gorenzel?

Aufgrund der Kürzung des Profi-Budgets (aktuell von 6,3 auf 4,5 Millionen Euro) sind die Löwen noch mehr dazu gezwungen, in der kommenden Saison auf Talente aus dem eigenen Leistungsnachwuchszentrum zu setzen. Diese Entwicklung treibt Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel mit der Vertragsverlängerung von Ouro-Tagba nun voran.

Apropos Gorenzel. Der Österreicher soll nach Informationen des Münchner Merkurs vom Beirat grünes Licht für seinen Wechsel zu Austria Klagenfurt bekommen haben. Eine Bestätigung soll in den nächsten Tagen folgen. Damit wäre die Vertragsverlängerung mit Ouro-Tagba wahrscheinlich die letzte Amtshandlung von Gorenzel an der Grünwalder Straße.

TSV 1860: Mansour Ouro-Tagba verfolgt seinen Traum

„Mansour ist ein Spieler mit viel Potenzial. Für seine Entwicklung ist der TSV 1860 München der richtige Verein, da er hier alle Möglichkeiten erhält, mit der Profimannschaft trainieren und Spielpraxis sammeln kann. Ich bin froh, dass sich Mansour dazu bekannt hat, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und wünsche ihm viel Erfolg für seine Zukunft“, freut sich der 51-Jährige über die Unterschrift des 18-Jährigen. Wie lange der Kontrakt gültig ist, gaben die Löwen – wie immer – nicht bekannt.

Auch Ouro-Tagba freut sich über die Einigung mit 1860: „Ich bin schon so lange beim TSV 1860 München und natürlich hast Du als junger Spieler im BayWa-Nachwuchsleistungszentrum immer den Traum eines Tages auf Platz 1 zu trainieren und hier Profi zu werden. In der vergangenen Saison durfte ich mittrainieren und sogar in der 3. Liga spielen. Mit der Unterschrift heute ist der Traum für mich noch greifbarer geworden, aber ich weiß natürlich, dass noch viel Arbeit vor mir liegt.“