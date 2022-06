Filmpremiere: Löwen sehen sich selbst im Kino - „Richtig geiler Film“

Michael Köllner bei der Filmpremiere „Unter Löwen“. © Stefan Matzke

Am Donnerstagabend ließ sich der halbe Löwen-Kader inklusive Trainerteam ausnahmsweise mal auf den Rängen feiern.

München - Im Mathäser-Kino in der Münchner Innenstadt feierte die Kurz-Doku „Unter Löwen“, Premiere- und kam gut an. Für den Streifen wurden Fans, Zeugwart Norbert Stegmann, Stadionsprecher Sebastian Schäch, der zu der Zeit noch verletzt pausierende Marius Willsch und das Physio-Duo Stefan Müller und Nick Wurian am 32.

Die Löwenspieler bei der Filmpremiere. © Stefan Matzke

Spieltag der letzten Saison gegen den 1. FC Saarbrücken von einem Kamerateam begleitet: „Ein richtig geiler Film“, befand Köllner begeistert. Viel erfährt man vom Bereich hinter den Kulissen eines Sechzig-Spieltgas: Vom Frühstück des Stadionsprechers bis hin zum „Steges“, der nach der Partie in der vom Duschwasser verdampften Kabine das Licht ausknipst. Vorfreude auf die Doku, die ab kommenden Montag (27.06.) auf YouTube zu sehen sein wird: berechtigt. Auch Köllner hatte seinen Spaß und musste zugeben, so ganz abgeneigt wäre er nicht, wenn mal ein Filmteam eine ganze Saison dabei wäre. Nicht zuletzt konserviere so etwas Erinnerungen. „Irgendwann bin ich mal uralt, zittere schon und bringe die Tee-Tasse nicht mehr richtig zum Munde. Dann wird meine Frau sagen: ‚Komm, ich leg dir den Sechzger-Film ein, bevor du wieder unruhig wirst’“, flaxte der bestens aufgelegte Übungsleiter.