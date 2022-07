„Der war vielleicht verwirrt“: Köllner schleppt Verlaat zu Privattermin mit Freundin

Jesper Verlaat (li.) traf sich vor seinem Wechsel mit 1860-Coach Michael Köllner (re.). © Imago/Frank Hoermann/Sven Simon

TSV-1860-Cheftrainer Michael Köllner gilt allgemein als Menschenfänger. Jesper Verlaat überzeugt er dabei an einem durchaus kuriosen Ort.

München - Es war ein ereignisreicher Sommer für den TSV 1860 München auf dem Transfermarkt. Die Löwen zogen ihre Schlüsse aus dem erneut verpassten Aufstieg in der letzten Saison und bauten ihren Kader um.

Eine Woche vor Saisonstart hat Sportchef Günther Gorenzel bereits neun Neuzugänge an der Grünwalder Straße präsentiert. Ein zehnter soll eventuell noch folgen. Neben dem Österreicher war vor allem ein Mann bei den Transfers voll integriert: Löwen-Dompteur Michael Köllner.

TSV 1860: Köllner hört auf Freundin Eva

Der 52-Jährige gilt allgemein als Menschenfänger und leistete im Sommer beim einen oder anderen Transfer die letzte Überzeugungsarbeit - so auch beim neuen Abwehrboss der Löwen, Jesper Verlaat.

In einem Partner-Interview mit seiner Freundin Eva Freitag in der „Bild“-Zeitung erklärte der Löwencoach jetzt, dass er bei Entscheidungen auch auf die Meinung seiner Freundin hört. „Als ich mich zum ersten Mal mit Jesper getroffen habe, war Eva dabei“, erklärt Köllner. Seine Freundin „habe aber gleich gespürt, dass er menschlich perfekt passt“ und gab ihr Okay für den Transfer.

TSV 1860: Verlaat kommt von Liga-Rivale Mannheim

Doch nicht nur die Anwesenheit von Freitag dürfte Verlaat beim Gespräch irritiert haben. „Der arme Kerl musste mit uns zu einer Wohnungsbesichtigung, es ging zeitlich nicht anders. Der war vielleicht verwirrt“, erzählt Köllner.

Der Ex-Mannheimer entschied sich trotz des durchaus kuriosen Gesprächsortes gegen eine Vertragsverlängerung beim SV Waldhof Mannheim und für einen Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt. Und damit auch für Köllner, der seinem Ruf als Menschenfänger anscheinend auch bei einer Wohnungbesichtigung gerecht wird.