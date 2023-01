„Erwarte ich mir ab heute“: Gorenzel fordert Ergebnisse – Köllner sieht keinen Endspielcharakter

Von: Boris Manz

Teilen

Musste zuletzt einiges erklären: Michael Kölllner braucht gegen den FSV Zwickau dringend einen Sieg. © Imago/MIS

Endspiel für Michael Köllner? Der Coach des TSV 1860 München braucht heute einen Sieg. Die Stimmen und Reaktionen zum 3. Liga-Spiel gegen FSV Zwickau.

München – Ein Spiel mit Entscheidungscharakter: Der TSV 1860 braucht gegen den FSV Zwickau dringend einen Sieg, sonst könnte es eng für Löwen-Coach Michael Köllner werden.

Seit fünf Spielen wartet sein Team auf einen Sieg in der 3. Liga. Nach dem furiosen Saisonstart scheint der Kredit nun endgültig verspielt. Patzt Sechzig gegen Zwickau, ist Köllner für die sportliche Führung wohl nicht mehr haltbar. Einen Streit mit Günther Gorenzel dementierte Köllner jüngst, doch das Verhältnis scheint belastet.

Im Vorfeld der Partie war Köllner im Angriffsmodus. Nach den zuletzt schwachen Leistungen von Abwehr-Chef Jasper Verlaat kritisierte der angezählte Chef-Trainer den 26-Jährigen: „Soll ich zu einem Jesper Verlaat, der es in der zweiten Liga nicht geschafft hat, sagen, er soll Verantwortung übernehmen?“ Unklar, ob Köllner damit die Rückendeckung der Mannschaft wiederbekommt.

Mit Hochspannung wird der Auftritt im Grünwalder Stadion nun erwartet. Wie äußern sich Köllner, Gorenzel und Co.? Wie präsentiert sich der Oberpfälzer nach den schweren Wochen?

Wir fassen für Sie die Stimmen von Magenta Sport und aus der Mixed Zone zusammen.

Michael Köllner (Trainer TSV 1860 München) vor dem Spiel bei Magenta...

...über das medialinszenierte Endspiel: „Das ist der falsche Ansatz. Wir haben heute ein wichtiges Spiel. Ich glaube der Fokus gilt in erster Linie und ausschließlich dem Spiel. Und das ist auch so passiert. Wir haben die ganze Woche versucht uns bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten. Die Mannschaft hat sehr gut trainiert und jetzt freuen wir uns, dass es dann in ein paar Minuten losgeht.

...woran er fest macht, ob er die Mannschaft noch erreicht: „Wie die Spieler trainieren. Ich glaube, dass ist immer der beste Eindruck. Wie sind die im Training unterwegs – siehst du da am Ende eine schlaffe Haltung oder dass sie abrücken von dir. Die Spieler haben die Woche richtig gut trainiert, aber am Ende liegt die Wahrheit immer auf dem Platz. Heute brauchen wir ein überzeugendes Spiel und vor allem drei Punkte.“

...über die Marschroute gegen den FSV Zwickau: „Wichtig ist heute, dass du zweikampfstark auftrittst, dass du den Gegner von Beginn mit deiner Lauffreude und deiner Beweglichkeit beschäftigst. Im Sechzehner musst du am Ende die druckvollen Situationen nutzen. Wir brauchen Druck vorne in der Box, müssen im Strafraum vorne präsent sein und am Ende Tore schießen.“

Günther Gorenzel (Geschäftsführer Sport TSV 1860 München) vor dem Spiel bei Magenta über...

...das medialinszenierte Endspiel: „Was von außen wahrgenommen wird, ist das eine. Das andere ist wichtig, was ich von innen wahrnehme. Fakt ist, dass wir in einer Situation sind, wo du die Dinge eng begleiten musst und das mache ich.“

...den aktuellen Trend: „Fakt ist, dass wir in fünf Spielen einen Punkt gemacht haben und das ist sicherlich nicht unser Anspruch – unabhängig einer Zielsetzung, die wir zu Beginn der Saison ausgegeben haben. Sondern man muss aktuell das Momentum bewerten und es waren bestimmte Muster schon vor der Winterpause zu sehen.“

...Michael Köllner und die Leistung der Löwen-Spieler: „Es immer ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Fakt ist, dass die Spieler das am Platz umsetzen müssen. Und Michael gibt den Spielern einen klaren Plan mit. Michael gibt den Spielern Aufgaben mit und die Spieler setzen sie am Platz um. Und das ist das Entscheidende. Das erwarte ich mir ab heute. Michael hat ihnen eine klare Marschroute vorgegeben, dass die Jungs das mit höchster Konzentration umsetzen“

...das Treffen mit Hasan Ismaik: „Es gehört zu unseren Aufgaben sich auch mit Gremien auszutauschen oder den Gesellschaftern. Das haben wir getan. Wir haben exakt heute vor zwei Wochen das mit Robert Reisinger, unserem Präsidenten, getan. Mit unserem Vize-Präsidenten Hans Sitzberger haben wir uns in Belek zusammengesetzt und über die Situation gesprochen. Da geht es auch nicht nur um sportliche Themen, da geht es auch um Themen außerhalb. Und letzten Sonntag haben wir die Einladung von Hasan Ismaik wahrgenommen. Aus meiner Sicht gehört das zur Normalität sich mit den Gesellschaftern auszutauschen.“

...das mögliche Aus von Michael Köllner bei einer Niederlage: „Am Ende bedingt eine Leistung ein Ergebnis. Es gilt eine Leistung zu bewerten. Ein Ergebnis folgt auf die Leistung und nicht umgekehrt.“

(btfm)