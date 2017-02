Millionen-Klausel soll Mugosa-Tore gegen 1860 verhindern

München - TSV-Leihgabe Stefan Mugosa wird am Samstag wohl nicht gegen die Löwen spielen. Durch eine Klausel im Leihvertrag wäre sonst eine Millionen-Strafe für den KSC fällig.

Am 20. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der TSV 1860 den Karlsruher SC in der Allianz Arena. Am kommenden Samstag hätte es für die Löwen damit zu einem Wiedersehen mit dem verliehenen Stefan Mugosa kommen können. Doch eine Klausel in Mugosas Leihvertrag wird den KSC wohl davon abhalten, ihn im kommenden Liga-Spiel einzusetzen.

Stefan Mugosa hat sich beim KSC bereits bestens eingeführt. Gleich bei seinem ersten Auftritt im neuen Dress erzielte der 24-jährige Nationalstürmer aus Montenegro den Führungstreffer in Bochum (Endstand 1:1). Am Samstag geht es zum nächsten Ligaspiel nach München zu seinem Ex-Klub, dem TSV. Gegen mögliche Mugosa-Tore haben sich die Löwen allerdings abgesichert. Wie die Sport Bild berichtet, existiert eine Zusatzvereinbarung im Leihvertrag des Stürmers, die einen Einsatz Mugosas gegen 1860 verhindern soll.

Power verhandelt mit Kreuzer

Erst gegen Mittag des letzten Tages der Winter-Transferperiode, dem 31. Januar, wechselte Stefan Mugosa auf Leihbasis von der Grünwalder Straße zum Liga-Konkurrenten nach Karlsruhe. Nach dem Bericht von Sport Bild soll TSV-Geschäftsführer Anthony Power gegen 16 Uhr aber noch einmal telefonisch nachverhandelt haben. Gegenüber KSC-Sportchef Oliver Kreuzer, ehemaliger Sportdirektor des TSV, forderte Power offenbar eine Zusatzklausel, die verhindern sollte, dass Stefan Mugosa im Liga-Spiel gegen die Löwen am 11. Februar (13 Uhr) für den KSC auflaufen kann. Falls Mugosa doch spiele, würde eine Vertragsstrafe von 100.000 Euro für den KSC fällig. Kreuzer soll sofort akzeptiert haben, schließlich wollte man den Stürmer unbedingt verpflichten.

Power geht auf Nummer sicher

Bereits diese Summe wäre für die knappen Kassen des KSC wohl Grund genug gewesen, Mugosa gegen 1860 zu schonen. Die Geschichte ging aber wohl weiter, da 1860 auf Nummer sicher gehen wollte. Nur eine Stunde nach dem ersten Anruf soll ein zweiter gefolgt sein, in dem die Strafsumme von 100.000 Euro um das Zehnfache auf eine Million Euro erhöht wurde. Damit wird Mugosa wohl im Liga-Duell mit seinem neuen Verein, dem KSC, kein großes Thema für den TSV werden.

Eine derartige Klausel in Leihverträgen ist übrigens nicht ungewöhnlich. Gerade bei Winter-Transfers zwischen Liga-Konkurrenten sichern sich viele Vereine ab. Weder der TSV 1860 München, noch der KSC wollten sich zu den Vorgängen äußern.

Für die Löwen war die Leihe ein fast logischer Schritt, denn Mugosa hatte bei den Blauen kaum mehr Chancen, sich durchzusetzen. Bereits seit anderthalb Jahren hatte Mugosa nicht getroffen. Mit Ivica Olic, Sascha Mölders, dem genesenen Ribamar und dem norwegischen Neuzugang Christian Gytkjaer war der 60-Sturm überbesetzt.

rs