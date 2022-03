1860 gegen Saarbrücken: Ein Gift- und Galle-Gipfel - Löwen-Groll richtet sich innen

Erst Goldenes Buch, dann Blamage: 1860-Coach Michael Köllner vor dem Totopokal-Aus in Aubstadt. - Geht gar nicht, DFB: Saarbrückens Torwart Daniel Batz wertet den Abzug der Türkgücü-Punkte als „Betrug“. © Imago

Die 3. Liga pausiert, aber in München und Saarbrücken geht es zur Sache. 1860 zerfleischt sich nach der Totopokal-Blamage selbst. Der FCS wettert gegen den DFB.

München – Der Ligabetrieb pausiert, doch von Ruhe kann nicht die Rede sein – nicht bei den Löwen, die am Donnerstag vom Türkgücü-Rückzug profitierten, sich aber zwei Tage später eine Totopokal-Blamage leisteten, die nicht nur den Fans sauer aufstößt (Halbfinal-Aus, zwei Schritte vor dem DFB-Pokal). Weißblaue Galle, die im Kontrast zu Saarbrücker Gift steht, das der Aufstiegsrivale und Ligagegner am Samstag in Richtung DFB versprüht. Ein Stimmungscheck.

Saarbrücker Gift

Die Saarländer werden nicht müde, über ihr Downgrade in der Tabelle zu schimpfen (sechs Türkgücü-Punkte weniger), das der von Platz drei auf vier gestürzte FCS dem DFB ankreidet. Seit Donnerstag vergeht kein Tag, ohne dass Vereinsvertreter verbal in Richtung Frankfurt giften. „Es kann nicht sein, dass Clubs unverschuldet dafür bestraft werden, dass andere Vereine unter Aufsicht des DFB Misswirtschaft betrieben haben“, hieß es in einer ersten Stellungnahme. Trainer Uwe Koschinat sprach von einer „Bankrotterklärung“ für die 3. Liga: „Es fühlt sich wie Betrug an, wenn ein sportliches Ergebnis jetzt nichts mehr wert ist.“ FCS-Keeper Daniel Batz legte in der „Bild“-Zeitung nach: „Was da passiert ist, ist eine Schande für den deutschen Fußball. Der DFB hat dafür Sorge zu tragen, dass die Liga ordentlich zu Ende gespielt wird.“

In einem Wutbrief an den DFB hieß es sinngemäß: „Es kann nicht sein, dass das jetzt so stehen bleibt. Gezeigte Leistung muss Niederschlag finden.“ Die Saarländer plädieren für eine Lösung, bei der wenigstens die Hinrundenspiele erhalten bleiben. Sprich: Saarbrückens 3:1-Sieg vom 18. September und das 1:1 zwischen 1860 und Türkgücü vom dritten Spieltag.

Giesinger Galle

Vor dem Türkgücü-Rückzug lag 1860 sieben Punkte hinter den Saarländern, aktuell ist es einer – bei der vom FCS angeregten Lösung, die wenig Aussicht auf Erfolg hat, wären es drei. Heute nehmen die Löwen die Vorbereitung auf das direkte Duell auf – unvermeidlich wird dabei sein, noch einmal auf die jüngsten Pleiten zu blicken (zuvor 0:3 in Mannheim), die den Fans die Galle überlaufen lassen. „So sieht es aus, wenn null Bock auf Motivation trifft“, ätzte User QRF on duty über den Auftritt in Aubstadt. Ibins sieht es so: „Klar, dass man mit so einer Einstellung keinen Blumentopf gewinnt . . .“

Und wie sieht es Michael Köllner? Vor dem Spiel durfte sich der Trainer ins Goldene Buch des 700-Seelen-Dorfs eintragen (zusammen mit Präsident Robert Reisinger) – hinterher waren seine Löwen blamiert, weil Aubstadt-Keeper Lorenz Wenzel drei Elfmeter parierte, bei denen er die Lieblingsecken der (Fehl-) Schützen penibel auf einer Trinkflasche notiert hatte. Spickzettel 2.0? Kreativität wird am Samstag auch bei 1860 gefragt sein, wenn der Aufstiegstraum nicht vorzeitig ausgeträumt sein soll. Hoffnung macht, dass das Defensivtrio Belkahia, Moll, Dressel zurückkehrt. Ob das aber reicht? Ibins will echte Löwen sehen und „keine Kätzchen". Mit anderen Worten: mehr Galligkeit – wie bei den Aubstädter Amateuren. (Uli Kellner)