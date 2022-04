„Der scheißt sich nix“: Willsch verspricht Morgalla große Karriere

Von: Moritz Bletzinger

Überzeugte im Schneegestöber: Leandro Morgalla (l.). © IMAGO/Eibner Pressefoto / Heike Feiner

Der TSV 1860 München setzt auf die Jugend. Leandro Morgalla gehört mittlerweile zum Stammpersonal. Marius Willsch hält viel vom Defensivmann.

München - Seit jeher ist der TSV 1860 München stolz auf seine Jugendarbeit. Davon profitiert die Profimannschaft aktuell sehr. Coach Michael Köllner kann viele Ausfälle aus den eigenen Reihen kompensieren.

Im Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken saßen drei Teenager (Gresler, Lang, Wicht) auf der Bank. Auf dem Platz präsentierte Köllner vor allem defensiv eine junge Truppe. Fabian Greilinger (21) verteidigte Außen. Innen hielten Semi Belkahia (23) und Leandro Morgalla (17) den Laden zusammen.

TSV 1860 München: Bubi-Defensive hält gegen Saarbrücken lange stand - Willsch schwärmt von Morgalla

In seinem zweiten Startelfeinsatz für die 1860-Profis beeindruckte der 17-Jährige Morgalla mit seiner Abgeklärtheit. Erst in der Nachspielzeit ließ die junge Defensive einen Gegentreffer zu. Natürlich bitter für die Löwen, aber dennoch ein gutes Zeugnis für die Hintermannschaft.

„Was ist das für ein Typ. Der spielt so lässig“, fragte BR-Moderator Markus Othmer in der Halbzeit. Als Experte war Marius Willsch im Einsatz, der ins Schwärmen geriet: „So wie er spielt, ist er auch außerhalb vom Platz. Auf gut Deutsch: Der scheißt sich nix. Das ist, was ihn auszeichnet, er spielt so ruhig hinten drin.“

„Hat eine gute Karriere vor sich“: Willsch ist beeindruckt von Morgallas Coolness

„Und man merkt ihm das einfach nicht an, dass er erst 17 Jahre alt ist. Er hat eine gute Karriere vor sich, wenn er so weitermacht“, prophezeit der aktuell noch verletzte Löwen-Verteidiger seinem jungen Kollegen.

Morgalla wurde zum Jahreswechsel von Michael Köllner in den Profikader hochgezogen. Es folgte einige Kurzeinsätze, aber nun scheint der Durchbruch geklappt zu haben. In den wichtigen Partien gegen Mannheim und Saarbrücken durfte er vor Beginn ran. In der Woche zuvor wurde er zum wiederholten Mal für die U18-Nationalmannschaft nominiert.

Ein anderer Youngster saß dafür wiederum auf der Bank: Niklas Lang. Der 18-Jährige wurde im Spiel gegen den FSV Zwickau von seinem Gegenspieler heftig mit dem Stollen an der Brust getroffen und dadurch etwas zurückgeworfen. (moe)