Aufstieg? Kulttrainer Peter Neururer hat alle auf dem Zettel, außer die Löwen

Von: Vinzent Fischer

Er hat den TSV 1860 München nicht mehr auf dem Aufstiegs-Zettel: Kulttrainer Peter Neururer. © Imago / Markus Endberg

Beim TSV 1860 München ist die Hoffnung auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga zurück. Drittliga-Experte Peter Neururer schätzt andere Vereine jedoch stärker ein.

München - Nach der perfekten Englischen Woche mit neun Punkten aus drei Spielen herrscht gute Stimmung beim TSV 1860 München. Im Umfeld ist der Glaube an einen Aufstieg der Löwen in die 2. Bundesliga wieder zurück. Ex-Stürmer Benny Lauth ist zuversichtlich und erkennt bei den Sechzigern „keine klare Schwäche.“ Doch nicht alle Experten sind sich dabei so sicher. Kulttrainer Peter Neururer glaubt nicht daran, dass die Löwen in dieser Saison aufsteigen.

„Das wird für mich persönlich auch unverändert bleiben“: Peter Neururer legt sich fest

„Magdeburg steigt auf, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist vollkommen klar“, sagte er im Interview bei „MagentaSport“ zur aktuellen Situation in der 3. Liga. „Dass Eintracht Braunschweig und Kaiserslautern hinterherkommen werden, das wird für mich persönlich auch unverändert bleiben“, legt sich der 66-Jährige fest.

„Damit hat sich dann die Schar derjenigen, die um den Aufstieg kämpfen, schon mehr oder weniger klar herauskristallisiert.“

Von zwei Mannschaften vermutet Neururer allerdings doch noch, dass sie im Aufstiegsrennen mitmischen können. „Da gibt es vielleicht noch Mannheim und Saarbrücken, die da herankommen können. Und damit hat sich dann die Schar derjenigen, die um den Aufstieg kämpfen, schon mehr oder weniger klar herauskristallisiert“, ist sich der Kulttrainer sicher. Auffallend ist: Der TSV 1860 München taucht in seinen Ausführungen nicht auf. Neururer traut den Löwen wohl nicht mehr zu, um die 2. Liga mitspielen zu können.

Der TSV 1860 München um Coach Michael Köllner waren mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Bei den Trainerkollegen galt der Vorjahres-Vierte als der Top-Favorit für den Aufstieg. Aktuell haben die Sechziger allerdings satte sieben Punkte Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz (1. FC Kaiserslautern), derer fünf sind es auf Eintracht Braunschweig und Rang drei. Die Niedersachsen haben jedoch ein Spiel weniger absolviert.

TSV 1860 München: Aufstiegschancen hängen auch am Stadtrivalen Türkgücü München

Hoffnung besteht für die Löwen allerdings noch mit Blick auf den Stadtrivalen Türkgücü München. Sollten die insolventen Perlacher keinen neuen Geldgeber finden und dadurch dazu gezwungen sein, sich noch vor Saisonende vom Spielbetrieb zurückzuziehen, würde der TSV 1860 stark profitieren. Nachdem der DFB den Einspruch des Vereins gegen den Elf-Punkte-Abzug am Mittwoch abgeschmettert hatte, hat der Verein de facto keine sportliche Perspektive auf den Klassenerhalt. Schon Ende März könnten an der Heinrich-Wieland-Straße die Lichter ausgehen.

Bis zu fünf Punkte würden die Löwen durch ein Türkgücü-Aus gut machen und wären somit wieder ein heißer Kandidat im Aufstiegsrennen. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner hat gegen den Stadtrivalen lediglich einen mageren Punkt geholt, die Konkurrenz allesamt mehr. (Vinzent Fischer) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA