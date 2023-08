TSV 1860 München will zurück in die Spur: Diese Spieler müssen sich steigern

Von: Johannes Ohr

Albion Vrenezi (l.) und Manfred Starke sind beide zurzeit in einem kleinen Tief. © IMAGO

Auf zwei Siege folgten für den TSV 1860 München zuletzt zwei Niederlagen. Um wieder an den starken Saisonstart anzuknüpfen, müssen sich die Löwen steigern.

München – Zwei Spiele, zwei Pleiten. Mit dem 1:2 gegen Lübeck und dem 0:3 in Sandhausen hat sich der TSV 1860 München den Traumstart in die neue Drittliga-Saison versaut. Auch, weil Teile der Stammformation plötzlich schwächeln. Unsere Zeitung sagt, um welche Sorgenkinder sich Trainer Maurizio Jacobacci (60) jetzt besonders kümmern muss.

Manfred Starke: Guter Saisonstart, aber kaum Akzente gegen Lübeck und Sandhausen

Vom starken Starke aus den letzten Wochen ist nicht mehr viel zu sehen. Glänzte gegen Mannheim (2:0) und Duisburg (3:0) noch als Torschütze und Raumdeuter, jetzt ist er untergetaucht. Setzte weder gegen Lübeck noch in Sandhausen Akzente und wirkte angesichts der Belastungen der Englischen Woche auch etwas müde. Kann bis zum Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue (Samstag, 16.30 Uhr) jetzt aber erst mal durchschnaufen. Gestern hatte die Mannschaft frei.

Albion Vrenezi: Muss in den entscheidenden Momenten die „richtigen Entscheidungen“ treffen

Seinen haarsträubenden Ballverlust in der 4. Minute nutzte Sandhausen am Samstag zur schnellen 1:0-Führung. In der Offensive zudem – anders als noch bei seiner Torvorlage in Duisburg – zuletzt ohne Durchschlagskraft. Die Voraussetzungen dafür bringt er freilich mit. Vrenezi, seit Saisonbeginn mit der Nummer 10 auf dem Rücken, ist schnell, technisch stark und verfügt auch über die nötige Übersicht.

Jacobacci verschob den vielseitigen Kicker gegen Lübeck und Sandhausen deshalb auch jeweils vom Zentrum auf den linken Flügel und dann wieder zurück in die Mitte. „Wir wissen, was er umsetzen kann, welche Qualitäten er hat“, sagte Jacobacci vor dem Sandhausen-Spiel. Wichtig sei aber eben auch, dass Vrenezi in den entscheidenden Momenten „die richtigen Entscheidungen trifft“.

Dazu müsse er sich „ab und zu“ auch schneller vom Ball trennen. „Und wenn er über die Seite kommt“, sagt Jacobacci, „muss er seinen linken Fuß für Flanken einsetzen. Es ist wichtig, dass er nicht immer abkappt auf seinen rechten Fuß. Das ist gut – aber eben nicht immer.“

Kaan Kurt: Bekommt Konkurrent Kilian Ludewig eine Bewährungschance?

Der Rechtsverteidiger haut sich in jeden Zweikampf. Zahlte aber ausgerechnet dort – bei der Erfüllung seiner Hauptaufgabe – in Sandhausen ordentlich Lehrgeld. Musste nach seiner schwächsten Saisonleistung zur Pause raus. Bekommt nun Konkurrent Kilian Ludewig eine Bewährungschance?

Marlon Frey: Zu viele Fehlpässe und leichte Ballverluste – Jacobacci möchte ihm die Zeit geben

Als der „Sechser“ nach seiner abgelaufenen Rotsperre gegen Lübeck endlich sein Löwen-Debüt feierte, stabilisierte er sofort das Spiel. Trotzdem merkte man ihm in Sandhausen auch an, dass die Bindung zu den Mitspielern verständlicherweise noch ausbaufähig ist. Jacobacci bemängelte nicht nur bei ihm zu viele Fehlpässe und einfache Ballverluste. Mit mehr Spielpraxis wird sich Frey steigern.

Positiv dagegen: Julian Guttau auf gutem Weg

Julian Guttau ist auf dem aufsteigenden Ast. Der Torschütze aus dem Lübeck-Spiel hat sich von Jacobaccis doppelter Degradierung (Auswechslung in der 35. Minute, Verbannung auf die Bank in Sandhausen) nicht aus der Bahn werfen lassen. Gehörte nach seiner Einwechslung am Samstag zu den besten Sechzgern und kurbelte das Spiel auf der linken Seite merklich an.

Gibt der feine Techniker jetzt auch noch in der Rückwärtsbewegung Vollgas, wie es der Trainer verlangt, werden die Löwen noch viel Freude an ihm haben. (Johannes Ohr)