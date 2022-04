Ex-1860-Trainer Rudi Bommer sicher: „Die Löwen landen in der Relegation“

Von: Vinzent Fischer

Glaubt weiter an die Aufstiegschance des TSV 1860 München: Ex-Trainer und Drittliga-Experte Rudi Bommer. © Imago / foto2press

Der TSV 1860 München ist mittendrin im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Für TV-Experte und Ex-Trainer Rudi Bommer sind zwei Faktoren für die Löwen entscheidend.

München - Die 3. Liga geht in die heiße Phase. Nur noch wenige Spieltage stehen den Clubs vor der Brust, doch noch immer sind zahlreiche Vereine im Aufstiegsrennen vertreten. Der 1. FC Madgeburg scheint als Tabellenführer mit acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang (bei einem Spiel weniger) enteilt, doch die vor allem die Plätze Zwei und Drei sind weiter hart umkämpft. Mittendrin: Der TSV 1860 München auf dem fünften Tabellenplatz. Die Löwen haben aktuell sechs Punkte Rückstand auf den dritten Platz, aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

„Die Löwen landen in der Relegation“: Rudi Bommer glaubt an den TSV 1860 München

Bei den Experten gehen die Meinungen im Drittliga-Endspurt auseinander. Während Kulttrainer Peter Neururer die Sechziger im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr auf dem Zettel hat, ist Rudi Bommer anderer Meinung. Der ehemalige Trainer des TSV 1860 München ist als Drittliga-Experte für den Streaming-Dienst „MagentaSport“ im Einsatz. Gegenüber der „BILD“ kommt er zu dem Schluss: „Magdeburg und Lautern steigen direkt auf, die Löwen landen in der Relegation.“

Doch warum, ist sich der 64-Jährige dabei so sicher. Mit Blick auf die Konkurrenz der Löwen sieht Bommer den Knackpunkt bei der fehlenden Konstanz, der Kaderbreite oder dem teils schweren Restprogramm. Beim TSV 1860 machen laut dem Experten besonders zwei Faktoren den Unterschied. Die Stimmung bei den Löwen-Heimspielen sei demnach ein Schlüssel auf dem Weg zum Relegationsrang. „Wenn das Grünwalder Stadion bei allen drei restlichen Heimspielen voll wird, dann setzt das unheimliche Kräfte frei, die werden in einen Rausch kommen“, führt Bommer aus.

Bommer adelt Michael Köllner: „Er gibt seinen Spielern Selbstvertrauen“

In höchsten Tönen lobt er zudem Michael Köllner. Der Löwen-Trainer beherrsche es, auch in schwierigen Zeiten Ruhe zu bewahren. „Er ist motiviert, kämpft bis zum Schluss, gibt seinen Spielern Selbstvertrauen. Er steht extrem unter Druck, weil das in München einfach immer so ist, aber er verkauft das nach außen extrem gelassen", hebt Bommer die Stärken Köllners hervor. Die Löwen haben ein schweres Restprogramm vor der Brust, es warten unter anderem der direkte Konkurrent VfL Osnabrück und Tabellenführer Magdeburg. „Einfach wird das nicht", weiß auch Rudi Bommer, „aber ich glaube an die Löwen." (Vinzent Fischer)