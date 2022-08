TSV 1860: Löwen-Neuzugang Christopher Lannert über Wechsel - „War sofort Feuer und Flamme“

Christopher Lannert ist glücklich beim TSV 1860 München. © IMAGO/Sven Leifer

Es ist eine Art Comeback für Löwen-Neuzugang Christopher Lannert. Nach 15 Jahren kehrte der 24-Jährige im Sommer zum TSV 1860 zurück.

München - In der Jugend spielte Christopher Lannert für den FC Augsburg und die Münchner Löwen. Nach drei Jahren in der Reserve der Augsburger wechselte der Außenverteidiger zum Drittligisten SC Verl. Nun ist der 24-Jährige wieder zurück in seiner Heimat und fühlt sich durchaus wohl bei seinem alten, neuen Arbeitgeber, dem TSV 1860 München. Im Interview mit „München.tv“ erklärt Lannert, wie es überhaupt zum Wechsel kam.

TSV 1860 Neuzugang Lannert: „War sofort Feuer und Flamme“

„Ich erinnere mich noch, ich war gerade beim Einkaufen, als ich eine Whatsapp-Nachricht von meinem Berater bekommen habe, dass Michael Köllner mit mir reden wolle“, sagte der Neuzugang der Münchner Löwen. Und fügte noch hinzu: „Ich war sofort Feuer und Flamme und sagte meinem Berater, dass ich das so schnell wie möglich machen will“, berichtete er über die Geschichte, wie es zur Löwen-Rückkehr kam.

Bei seinem neuen Heimatverein reift Lannert immer mehr zum Leistungsträger: In vier der fünf Liga-Spiele stand der Rechtsverteidiger in der Startelf der Löwen. Im Spiel gegen seinen Ex-Verein Verl bereitete er außerdem den 1:0-Siegtreffer von Meris Skenderovic vor und hatte damit großen Anteil am Sieg.

TSV 1860 Neuzugang Lannert: „Schöne und lehrreiche Zeit in Verl“

In Verl etablierte sich Lannert zum Drittliga-Profi und erinnert sich gerne zurück: „Es war eine schöne und sehr lehrreiche Zeit in Verl. Ich habe dort auch gelernt selbstständiger zu werden, die erste eigene Wohnung und aus dem gewohnten Umfeld raus zu sein“, schilderte Lannert seine Zeit in Verl. Außerdem habe er dort super Menschen kennengelernt und werde sich immer gerne an die Zeit zurückerinnern.

Das Duell mit den alten Kollegen kam schneller, als es sich der Außenverteidiger vorstellen konnte: „Ich habe ehrlich gesagt gedacht, es dauert ein bisschen länger, bis ich die alten Kollegen wiedersehe, aber es war dennoch schön, auch die Leute wiederzusehen, die nichts mit dem Spielen zu tun haben“, erzählte er über das Wiedersehen mit seinem alten Verein.

TSV 1860 Neuzugang Lannert: „Hätten wir uns nicht besser erträumen können“

Der TSV 1860 München hat mit Lannert währenddessen einen historisch guten Saisons-Start hingelegt: 15 Punkte aus den ersten fünf Spielen. Das gelang zuletzt den Kickers aus Offenbach in der Saison 2010/2011. Der Neuzugang hatte gerade auch durch seinen Assist im Spiel gegen Verl einen Anteil daran: „Fünf Spiele, fünf Siege, das hätten wir uns nicht besser erträumen können“, schwärmte der Neu-Löwe über den Saison-Start mit seinem neuen Team.

Am sechsten Spieltag muss sich Christopher Lannert und der TSV 1860 München auswärts bei Viktoria Köln beweisen. Anstoß ist am 27. August um 14.00 Uhr im Sportpark Höhenberg in Köln. (Henrik Ahrend)