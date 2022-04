TSV 1860 München: Saisonfinale-Doppelpack im Kampf um den DFB-Pokal live im Free-TV

Das Saisonfinale der Löwen wird im Free-TV ausgestrahlt. © Sven Leifer

Der TSV 1860 kämpft im Schlussspurt der 3. Liga um die Qualifikation für den DFB-Pokal. Der BR überträgt den Endspiel-Doppelpack live im Free-TV.

München - Nach der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen den VfL Osnabrück war die Enttäuschung groß beim TSV 1860 München. Denn damit scheinen die Aufstiegsträume der Löwen wohl beendet. Drei Spiele vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nun sechs Punkte. Ein Grund dennoch weiter am Ball zu bleiben: Die Verteidigung von Tabellenrang vier.

TSV 1860 München: Tabellenplatz vier bedeutet Qualifikation für DFB-Pokal

Damit wären die Löwen nämlich auch in der kommenden Saison für den DFB-Pokal* qualifiziert, wo sie es dieses Jahr bis ins Achtelfinale schafften und unter anderem sensationell den FC Schalke 04* im Grünwalder Stadion aus dem Wettbewerb kegelten. Neben dem sportlichen Reiz wäre der Einzug in den DFB-Pokal selbstverständlich auch in finanzieller Hinsicht lukrativ. Ein Blick auf das Restprogramm der Köllner-Truppe: Schlusslicht Havelse, der schon feststehende Meister Magdeburg und die zweite Mannschaft von Borussia, die sicher im Tabellenmittelfeld liegt.

TSV 1860 München: Endspiele im Kampf um Platz vier gegen Magdeburg und BVB II live im Free-TV

Ein besonderes Schmankerl für die Löwen-Fans: Die Showdowns in Magdeburg (Samstag, 07. Mai um 14 Uhr) sowie das Saisonfinale gegen Dortmund II (Samstag, 14. Mai um 13.30 Uhr) zeigt der BR aus gegebenem Anlass live im Free-TV. Wer dann gerade unterwegs ist, kann die Partie im Internet in der BR-Mediathek oder auf dem YouTube-Kanal von BR24 verfolgen. Nach der herzzerreißende Heimpleite gegen Osnabrück beim letzten „Live-Auftritt“ im Free-TV haben die Löwen also im Kampf um den Einzug in den DFB-Pokal zweimal die Chance zur Wiedergutmachung.

Engster Verfolger im Kampf um Platz vier ist übrigens eben jener VfL Osnabrück, der aktuell nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter dem TSV 1860 rangiert. Löwen-Trainer Michael Köllner, dessen Zukunft noch nicht geklärt ist, bewertete die Saison nach dem verpassten Zweitliga-Aufstieg zuletzt dennoch nicht als Enttäuschung: „Ist Erfolg nur, wenn man aufsteigt?“ Die Qualifikation für den DFB-Pokal wäre zweifelsohne ein solcher. (Jonas Grundmann)