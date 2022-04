TSV 1860 München: Youngster Morgalla kehrt zurück - Köllner gibt weitere Kader-Updates

Trainer Michael Köllner (re.) kann gegen Havelse wieder mit Abwehrjuwel Leandro Morgalla (li.) planen. © sampics/Stefan Matzke

Abwehrjuwel Leandro Morgalla kehrt ins Training der Löwen zurück, auch Richard Neudecker macht Fortschritte. Das Kader-Update vor dem Havelse-Spiel.

München - Trotz seiner gerade mal 17 Jahre verzückte Abwehrspieler Leandro Morgalla zuletzt die Löwen-Fans mit bedingungslosem Einsatz und kompromisslosem Zweikampfverhalten. Beim spektakulären 6:0-Auswärtssieg gegen den MSV Duisburg am vergangenen Wochenende musste der Youngster allerdings noch vor der Pause ausgewechselt werden. Grund: Schmerzen im Unterarm nach einem Sturz auf seine gebrochene Speiche. Nun gibt es aber Entwarnung.

TSV 1860 München: Morgalla wieder im Training - auch Neudecker vor vollständiger Rückkehr zur Mannschaft

Beim Training der Löwen am Mittwochmorgen war der Senkrechtstarter wieder mit von der Partie, wie Trainer Michael Köllner in einer Medienrunde verkündete. Einem Einsatz am Samstag gegen den TSV Havelse (wir berichten im Live-Ticker) scheint also nichts im Wege zu stehen. Im Kampf um Platz vier und die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal könnte dann auch Mittelfeldspieler Richard Neudecker wieder ein Thema sein. Nachdem dieser den Kantersieg gegen Duisburg wegen einer Oberschenkelverletzung komplett verpasst hatte, konnte er am Mittwoch wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen. Am Donnerstag soll er laut Köllner wieder voll mit dem Team trainieren können.

TSV 1860 München: Kretzschmar und Gresler sind krank - Wicht schreibt Deutsch-Abitur

Den Trainings-Rückkehrern stehen allerdings drei Absenzen gegenüber: Ersatztorwart Tom Kretzschmar und Maxim Gresler fehlten beide krankheitsbedingt, während Nathan Wicht heute beim Deutsch-Abitur die Schulbank drücken musste. Ob es für Kretzschmar und Gresler bis Samstag reichen wird, bleibt wohl abzuwarten. Fest steht aber, dass das Grünwalder Stadion wird wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird, wie die Löwen auf ihrer Homepage bekanntgaben. (Jonas Grundmann)