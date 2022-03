Solidarität mit der Ukraine: Amateur- und Profivereine aus Oberbayern packen mit an

Von: Paul Ruser

Der TSV 1860 München bezog vor dem Drittliga-Spiel gegen den 1. FC Kaiseslautern gemeinsam mit dem Gegner Stellung zur aktuellen Situation in der Ukraine. © IMAGO / Oryk HAIST

Krieg in Europa - etwas Unvorstellbares ist in der Ukraine eingetreten. Zahlreiche oberbayrische Vereine helfen, wo es nur geht. Eine Auswahl.

Bayern/ Ukraine - Der Fußball rückt in der momentan Zeit vermehrt in den Hintergrund. Zu groß ist die Erschütterung bei den Profi-, aber auch Amateurklubs in Oberbayern über die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine. Zu groß die Fassungslosigkeit über die Grausamkeit des Krieges. Zu groß das Entsetzen, die Angst, die Leere. Einige Vereine zeigen ihr Mitgefühl in den sozialen Netzwerken. So wie beispielsweise der FC Teutonia München oder der FC Sportfreunde Schwaig. Der Münchner Verein - dessen Vereinsfarben eigentlich schwarz-gelb sind - änderte sein Wappen auf Social Media in die Farben der ukranischen Landesflagge blau und gelb und betitelte seinen Post mit „Nie wieder Krieg.“ Die Schwaiger nahmen in einem vergleichbaren Beitrag Stellung zur Situation in Osteuropa. „Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg“, lautet die Devise beim Landesligisten. Der TSV Eintracht Karlsfeld und der SSV Eggenfelden verurteilen den Angriff Russlands auf Schärfste und sind in Gedanken bei der ukrainischen Bevölkerung.

Einige Vereine gingen aber weiter. Besonderes Augenmerk lag und liegt dabei auf der Unterstützung der Flüchtenden. Die Flüchtlingshilfe Erding e.V. kann auf die Unterstützung von zwei Amateurvereinen zählen. Sowohl der FC Sportfreunde Eitting sowie der ST Scheyern beteiligen sich an der Sammlung von zahlreichen Hilfsgegenständen wie Decken, Hygieneartikel und Medikamente. Des Weiteren spendet der ST Scheyern einen Teil des Erlöses des Steckerlfisch-Verkaufes, zudem wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Weitere Informationen zur Abgabe von Sachspenden im Raum Erding gibt es auf den Facebook-Seiten der Eittinger und Scheyerner oder direkt über die Flüchtlingshilfe.

Die SG Hausham organisiert in Zusammenarbeit mit der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche in München eine Sammelstelle für Hilfsgüter im Landkreis Miesbach und Umgebung. Auch hier werden Sachspenden aller Art gesucht, die bereits heute ab 18 Uhr an der Zentralen Sportanlage abgegeben werden können. In München können die Spenden direkt in der Schönstraße 55 im Gemeindesaal der Pfarrei überbracht werden. Nähere Informationen, ein Spendenkonto sowie Kontaktmöglichkeiten stehen auf der Homepage der Ukrainischen Griechich-Katholischen Pfarrei geschrieben. Was wann genau gebraucht wird, verändert sich stetig. Updates zu benötigten Gegenständen sowie findet ihr auf MUC Hilft Ukraine.

Solidarität mit der Ukraine: Der TSV 1860 München hilft mit

In München unterstützt mit dem TSV 1860 München auch ein Profiverein die flüchtenden Menschen aus der Ukraine. Vor dem kommenden Liga-Heimspiel am Freitag gegen den SC Verl steht der Hauptsponsor ‚die Bayerische‘ ab 15 Uhr mit einem Wohnwagen vor dem Trainingsgelände der Löwen an der Grünwalder Straße 114 bereit und sammelt zahlreiche Sachspenden. Außerdem können Sachspenden mittwochs bis freitags direkt an der Hauptverwaltung der Bayerischen in der Thomas-Dehler-Straße 25 abgegeben werden, die genauen Abgabeuhrzeiten könnt ihr der Webseite entnehmen. Diese werden dann im Anschluss ebenfalls zur Schönstraße gebracht. Des Weiteren hat der Sponsor der Löwen zusammen mit ‚Pangaea Life‘ einen Hilfsfonds für vom Krieg betroffene Menschen eingerichtet und diesen bereits mit 50.000 Euro befüllt.

Zudem haben Mittelfeldspieler Richy Neudecker sowie die beiden Löwen-Geschäftsführer Günther Gorenzel und Marc-Nicolai Pfeifer vor dem Kaiserslautern-Spiel bereits aus eigener Initiative kräftig gespendet. Aber auch die Supporter des TSV 1860 München waren nicht untätig. Vor dem gestrigen Drittliga-Spiel organisierte die Ultra-Gruppe ‚Comitiva 90‘ eine Sammlungsaktion am Giesinger Grünspitz. Zahlreiche Fans schlossen sich der Sache an, die beim kommenden Heimspiel gegen den SC Verl wiederholt wird.

In Fischbachau hilft auch der SC Wörnsmühl kräftig mit. Beim Herbaria Kräuterparadies können rund um die Uhr Spenden aller Art abgegeben werden. Bereits heute startet die erste Fahrt ins Krisengebiet, am morgigen Donnerstag die nächste an die ukrainische Grenze.

Neben den genannten Aktionen engagieren sich noch viele weitere Vereine ähnlich. Ganz nach dem Motto: Ihr seid nicht alleine! (Paul Ruser)