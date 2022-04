TSV 1860: Highlight gegen Borussia Mönchengladbach - Löwen präsentieren Sommer-Fahrplan

Von: Moritz Bletzinger

Fahren im Sommer wieder einmal nach Windischgarsten: Die Profis des TSV 1860 München. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 München blickt schon auf die neue Saison. Der Sommer-Fahrplan der Löwen ist bereits gemacht. Sieben Testspiele stehen an. Die Generalprobe gegen Gladbach.

München - Die laufende Saison biegt gerade in die die Zielgerade ein. Während der TSV 1860 München in den letzten Spielen noch im die Qualifikation für den DFB-Pokal kämpft, laufen im Hintergrund die Planungen für die kommende Spielzeit. Wichtige Fragen sind noch offen: Wie steht es um die Kaderplanung? Und bleibt Coach Michael Köllner?

TSV 1860 München verkündet Termine: Sommer-Fahrplan steht - Generalprobe gegen Borussia Mönchengladbach

Ihren Sommer-Fahrplan haben die Löwen hingegen bereits ausgearbeitet. Fast schon traditionell geht es für das Team eine Woche lang ins Trainingslager nach Windischgarsten (1. - 7. Juli). Davor stehen vier Testspiele an, in Österreich dann zwei. Und nach der Rückkehr steigt das Highlight der Vorbereitung in Rottach-Egern: Generalprobe gegen Borussia Mönchengladbach.

TSV 1860 München: Vorbereitungsplan für die Saison 2022/23 - Alle Termine im Überblick:

Sonntag, 19. Juni, 16 Uhr - Testspiel beim TSV Waldkirchen .

. Mittwoch, 22. Juni, 18.60 Uhr - Testspiel beim SV Aschau am Inn .

. Samstag, 25. Juni, 14 Uhr - Testspiel gegen den Karlsruher SC (in Heimstetten).

(in Heimstetten). Sonntag, 26. Juni, 16 Uhr - Testspiel bei der SG Schönau .

. Freitag, 1. Juli, 17 Uhr - Testspiel gegen den SV Ried (in Windischgarsten).

(in Windischgarsten). Mittwoch, 6. Juli, 18.30 Uhr - Testspiel gegen den Linzer ASK (in Windischgarsten).

(in Windischgarsten). Sonntag, 10. Juli, 14 Uhr - Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach (in Rottach-Egern).

In der 3. Liga warten noch drei Partien auf den TSV 1860 München. Die erste am Samstag (30. April) gegen den TSV Havelse. Eine Woche darauf fährt die Köllner-Elf zum Meister nach Magdeburg. Der Saisonabschluss findet am 14. Mai zuhause gegen Borussia Dortmund II statt. (moe)