Endspurt auf dem Transfermarkt: Liga-Konkurrent Erzgebirge Aue an Ex-Löwe dran

Von: Sebastian Isbaner

Merveille Biankadi, hier noch im Trikot des TSV 1860 München © IMAGO

Kurz vor Ende der Transferperiode will sich Erzgebirge Aue noch einmal verstärken. Ex-Löwe Merveille Biankadi soll zum Zweitliga-Absteiger wechseln.

München - Die Transferperiode neigt sich dem Ende zu. Bis zum 01. September um 18 Uhr ist das Wechselfenster noch geöffnet. Der Ligakonkurrent des TSV 1860 München, Erzgebirge Aue, hat kurz vor Schluss einen Spieler ins Auge gefasst. Nach Informationen von TAG24 soll der Zweitliga-Absteiger kurz vor einer Verpflichtung von Ex-Löwe Merveille Biankadi stehen.

Merveille Biankadi: 55 Spiele für den TSV 1860 München - 23 Torbeteiligungen

Der Außenstürmer war eineinhalb Jahre vom 1. FC Heidenheim an die Münchner Löwen ausgeliehen. Von Januar 2021 bis Ende der vergangenen Saison absolvierte Biankadi 55 Ligaspiele für den TSV 1860 und erzielte insgesamt elf Tore. Dazu steuerte er zwölf Assists bei. Bei Heidenheim spielt der 27-Jährige in der 2. Bundesliga allerdings wohl keine Rolle. Daher soll der Wechsel zum Drittliga-Neuling noch in dieser Transferphase stattfinden.

Erzgebirge Aue könnte von einer Verpflichtung des gebürtigen Münchners profitieren. Denn nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga verpatzte der einstige Bundesligist den Auftakt in die dritthöchste deutsche Spielklasse. Mit nur drei Punkten nach den ersten sechs Spieltagen steht der Absteiger auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bisher konnte Aue noch keinen Sieg einfahren. Lediglich drei Unentschieden stehen auf dem Konto des Traditionsvereins.

Erzgebirge Aue: Nach verpatztem Saisonauftakt - Lösung soll auf dem Transfermarkt gefunden werden

Die Hoffnung liegt daher auf dem Transfermarkt. „Wir halten die Augen und Ohren offen. Wenn uns ein Spieler qualitativ verbessern kann, werden wir sicherlich noch etwas tun“, wird Aue-Coach Timo Rost nach der Pleite gegen Dynamo Dresden zitiert. Merveille Biankadi könnte das fehlende Puzzleteil des vor der Saison als Aufstiegsfavoriten gehandelten FC Erzgebirge Aue sein. Denn nach sechs Partien stellen die Veilchen die schlechteste Offensive der Liga mit nur drei erzielten Treffern.

Am Freitag geht es mit Spieltag sieben in der 3. Liga weiter. Der FC Erzgebirge Aue muss zum Auftakt zu Rot-Weiss Essen. Die Münchner Löwen empfangen am Samstag um 14 Uhr den MSV Duisburg. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)