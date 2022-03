TSV 1860 München verlängert mit Eigengewächs Fabian Greilinger

Fabian Greilinger bleibt dem TSV 1860 München erhalten. © sampics/Stefan Matzke

Der TSV 1860 München verlängert den Vertrag mit Eigengewächs Fabian Greilinger. Die neue Vertragslaufzeit des Ex-Junglöwen ist nicht bekannt.

München - Der TSV 1860 München bereitet sich auf den Endspurt im Kampf um den Aufstieg in der 3. Liga vor. Die Länderspielpause nutzten die Löwen zudem, um den Vertrag mit einem langjährigen Junglöwen zu verlängern.

TSV 1860 München: Greilinger seit 2015 im Löwen-NLZ - mit 21 schon 60 Einsätze in der 3. Liga

Fabian Greilinger (21) wechselte 2015 von Wacker Burghausen in die bayerische Landeshauptstadt und arbeitete sich fortan durch die Nachwuchsmannschaften des Löwen-NLZs. In der Saison 2019/20 feierte der gebürtige Niederbayer sein Debüt bei den Profis in der 3. Liga. Bis zum heutigen Tage sammelte der 21-Jährige schon 60 Einsätze in der Mannschaft von Michael Köllner, weitere werden folgen.

Gorenzel: „Fabian steht mit seiner Art des Spiels und seinen Tugenden zu 100 Prozent für unsere Werte“

Denn 1860 um Geschäftsführer Günther Gorenzel macht nun Nägel mit Köpfen und verlängert nach Keeper Marco Hiller den Vertrag mit einem weiteren Top-Talent. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers wurde Stillschweigen vereinbart. „Fabian steht mit seiner Art des Spiels und seinen Tugenden zu 100 Prozent für die Werte, welche den TSV 1860 München verkörpern, und ist eine Bereicherung für jede Mannschaft“, sagt Gorenzel über Greilinger.

Greilinger: Glücklich über Verlängerung bei „meinem Jugendverein und Münchnens großer Liebe“

Greilinger selbst zeigt sich glücklich über die Verlängerung bei „meinem Jugendverein und Münchnens großer Liebe“. Der Verein sei für ihn und seine Familie schon immer sehr besonders gewesen. Für die Löwen steht am Wochenende das Toto-Pokal-Halbfinale beim Regionalligisten Aubstadt an (wir berichten im Live-Ticker), ehe Greilinger und Co. sich beim Heimspiel gegen Saarbrücken nach zwei Jahren endlich wieder auf ein volles Grünwalder Stadion freuen dürfen. (Jonas Grundmann)