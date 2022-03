TSV 1860: Herzmuskelentzündung bremst Keanu Staude wohl bis Saisonende aus

Für Keanu Staude (re.) ist die Saison wohl beendet. © Revierfoto / Imago images

Vor dem Topspiel gegen den FC Saarbrücken im Grünwalder Stadion gibt es bei den Löwen in Sachen Personal reichlich Bewegung.

München - Der Traum von der 2. Bundesliga* lebt wieder. Nach dem Rückzug von Türkgücü München* aus der 3. Liga ist der TSV 1860 München im Kampf um den Aufstieg wieder dick im Geschäft. Vor dem wichtigen Spiel gibt Löwen-Trainer Michael Köllner einige personelle Updates, zwei Leistungsträger sind für den Kracher gegen Saarbrücken wohl äußerst fraglich.

TSV 1860 München: Saison von Keanu Staude nach Herzmuskelentzündung beendet

Demnach ist die Saison für Keanu Staude wohl beendet. Der 25-Jährige stand wegen einer Herzmuskelentzündung seit Ende Januar nicht mehr auf dem Platz: „Die Werte von Keanu sind nicht so, wie sie sein sollten“, sagt Köllner am Dienstag (29. März) in einer Medienrunde. Staude ist seit seinem Wechsel zu den Löwen im letzten Winter bisher vom Pech verfolgt, zunächst setzte ihn Corona außer Gefecht, dann ein Sehnenriss und nun machen ihm die Folgen einer Herzmuskelentzündung zu schaffen.

TSV 1860 München: Abwehrchef Salger und Torwart Hiller für Saarbrücken-Spiel extrem fraglich

Doch das sind nicht die einzigen schlechte Neuigkeiten für die Löwen-Fans. Wie „dieblaue24“ berichtet, knickte Abwehrchef Stephan Salger am Dienstag (29. März) im Training um und verletzte sich am Sprunggelenk. Der 32-Jährige wurde am Mittwoch (30. März) gesichtet, als er humpelnd das Löwen-Trainingsgelände verließ. Ein Einsatz am Wochenende gegen den FC Saarbrücken ist wohl nahezu ausgeschlossen.

Neben Salger steht offensichtlich auch hinter dem Einsatz von Stammtorhüter Marco Hiller ein großes Fragezeichen. Dieser fehlte beim Training am Mittwoch und soll auch in den nächsten Tagen nicht zur Verfügung stehen. Immerhin: Das Corona-Trio um Quirin Moll, Dennis Dressel und Semi Belkahia kehrte am Mittwoch wieder auf den Platz zurück. Womöglich fällt nun aber die Nummer 1 der Löwen mit Corona aus.

TSV 1860 München: Youngster Mannhardt muss nach Fußverletzung unters Messer und fehlt monatelang

Unterdessen muss Youngster Marco Mannhardt mehrere Monate pausieren. Wie der TSV 1860 auf seiner Homepage mitteilte, verletzte sich das Talent am vergangenen Sonntag am Fuß und muss operiert werden. Details zur Verletzung gaben die Löwen nicht bekannt.

Der TSV 1860 München empfängt am Samstag (02. April) um 14 Uhr den FC Saarbrücken (wir berichten im Live-Ticker). Erstmals nach langer Zeit dürfen die Löwen dann das Grünwalder Stadion wieder vollmachen. Mit einem Sieg könnte 1860 an den aktuell viertplatzierten Saarländern vorbeiziehen und bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heranrücken. (Jonas Grundmann) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.