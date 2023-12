TSV 1860 vor Abstiegsduell in Mannheim unter Druck - Schmöller: „Da müssen wir fast was holen“

Von: Jörg Bullinger

Frank Schmöller und seine Löwen erwartet am Mittwochabend in Mannheim eine ganz schwierige Aufgabe. © IMAGO/Noah Wedel

Das letzte Spiel vor Weihnachten wird knifflig. Verliert der TSV 1860 in Mannheim, droht den Löwen in der Winterpause sogar ein Abstiegsplatz.

München - Eine gute Nachricht gab es gleich zu Beginn. Marco Hiller ist zum ersten Mal Vater geworden. Freundin Chloé brachte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein gesundes Mädchen zur Welt. „Dazu herzlichen Glückwunsch. Wir werden jetzt bewerten, ob Marco mit nach Mannheim fahren kann“, kündigte Trainer Frank Schmöller am Montag an.

„Es gilt jetzt, die Spieler zu finden, die bereit sind, für die Aufgabe brennen und mit dem Druck zurechtkommen.“

Ansonsten war es eine ernste Veranstaltung. Einige Spieler stehen für das Abstiegsduell am Mittwoch bei Waldhof Mannheim auf der Kippe. Milos Cocic und Tim Rieder sind angeschlagen und mussten am Tag nach der Niederlage in Bielefeld zum Arzt. Fabian Greilinger könnte nach seiner Viruserkrankung wieder in den Kader rücken. Dafür wackelt der ebenfalls erkrankte Leroy Kwadwo, beim 0:2 auf der Alm noch gesperrt.

Der Druck für die Löwen nimmt zu. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in der Tabelle, auf dem Waldhof steht, ist auf drei Zähler zusammengeschmolzen. Bei einer Niederlage im Carl-Benz-Stadion könnte Sechzig unter den Strich rutschen. „Wir haben uns selbst in die Situation gebracht und Mannheim hat auch noch gewonnen. Das ist keine einfache Situation für die Spieler und alle Beteiligten. Da müssen wir fast was holen“, sagt Schmöller. „Es gilt jetzt, die Spieler zu finden, die bereit sind, für die Aufgabe brennen und mit dem Druck zurechtkommen.“

„Es macht Sinn, sich auf der Position nochmal umzuschauen.“

Damit der TSV 1860 mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen kann, muss gegen die Kurpfälzer endlich wieder ein Treffer her. „Tore schießen ist das A und O. Wir haben jetzt zwei Tage. Das muss aus dem Kopf kommen“, glaubt der ehemalige Mittelstürmer. „Auf dem Platz werden wir uns nichts mehr erarbeiten können.“

Das Vakuum im Sturm wird bis Mittwoch also sicher nicht behoben. Joel Zwarts, als Zuschauer in Bielefeld, macht zwar Fortschritte, ist aber weiterhin keine Option. Selbst wenn der Niederländer wieder fit wird, sieht Schmöller in der Winterpause Nachholbedarf: „Es macht Sinn, sich auf der Position nochmal umzuschauen.“