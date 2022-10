„Muss es selber spüren, um zu verstehen“ – Vrenezi schwärmt von 1860 München

Von: Thomas Jank

Albion Vrenezi übernimmt im Spiel gegen Borussia Dortmund II Verantwortung. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Zeising

Vier Spiele, viermal Startelf, drei Tore: Das ist die Statistik von Albion Vrenezi im September. Der Offensivspieler ist beim TSV 1860 München endgültig angekommen.

München – Im Juli dieses Jahres war klar: Nach dem sportlichen Abstieg seines Ex-Klubs Türkgücü München in die Regionalliga stand für Albion Vrenezi der nächste Schritt in seiner Karriere an: der Wechsel zum TSV 1860 München, mit dem sich der Offensivkünstler einen Kindheitstraum erfüllte. „Man muss es selber spüren, um zu verstehen, was Sechzig ausmacht“, erklärte Vrenezi im Interview mit dieblaue24.

Der gebürtige Kosovare spielte vor seinem Wechsel zu den Löwen auch schon höherklassig: Vrenezi lief in 51 Zweitliga-Partien (11 Scorerpunkte) für den SSV Jahn Regensburg auf. Bereits 2016 wurde Vrenezi an der Grünwalder Straße gehandelt, entschied sich aber für einen Wechsel zur U23 des FC Augsburg. Dieses Mal entschied sich der 29-Jährige jedoch für den Traditionsverein aus München und lehnte andere, höherklassige Angebote wie etwa von Eintracht Braunschweig ab.

TSV 1860: Neuzugang Vrenezi übernimmt Verantwortung

Nach einem holprigen Start mit nur einem Scorerpunkt aus den ersten sechs Spielen läuft es mittlerweile bei Vrenezi. Der Durchbruch gelang ihn mit einem sehenswerten Doppelpack gegen den MSV Duisbuirg im heimischen Grünwalder Stadion. Seitdem ist die Nummer neun aus der Anfangsformation nicht mehr wegzudenken.

„Es macht aktuell einfach Spaß, ich will so weitermachen“, sagt Vrenezi. Das Selbstvertrauen dazu, der Mannschaft auch als Führungsspieler zu helfen, hat er mittlerweile. Im letzten Spiel – gegen die Reserve von Borussia Dortmund – übernahm Vrenezi Verantwortung und verwandelte einen Elfmeter zur zwischenzeitlichen Führung.

TSV 1860: Vrenezi will Tabellenführung verteidigen

Trotzdem bleibt der Außenspieler konzentriert und will von Spiel zu Spiel denken, um der Mannschaft beim großen Ziel Direktaufstieg best möglichst zu helfen. Genauso wie die anderen Spieler träumt Vrenezi davon, am Ende der Spielzeit weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz zu stehen. Dabei vertraut der Neuzugang auf seine Teamkollegen, die sich die Tabellenführung „hart erarbeitet“ hat und nun „zurecht da oben“ steht.

Wenn Vrenezi und die anderen 1860-Spieler diese Form halten, kann dieser Wunsch Realität werden. Anfangen sollten die Löwen damit gleich am Samstag, wenn die Köllner-Elf den FC Ingolstadt empfängt. (Thomas Jank)