Sechzig vor dem Wochenende der Weichenstellungen

Die Löwen gehen in ein eminent wichtiges Wochenende. Neben einem Testspiel in Bodenmais sollen auch die neuen Trikots präsentiert werden. Dabei droht Sechzig ein peinliches Szenario.

München - Nur noch sechs Tage bis zum Saisonauftakt beim FC Memmingen (23. Juli, 19 Uhr, live bei „Sport1“), und die heiße Phase der Vorbereitung hat längst begonnen beim TSV 1860. Am Mittwoch im Test bei der SpVgg Landshut mühte sich Daniel Bierofkas Mannschaft mit schweren Beinen über den Platz, der Ausgleich gegen den Landesligisten gelang erst in der Schlussminute. Donnerstagabend gewannen die Löwen souverän mit 4:0 beim Landesligisten SE Freising. Die Tore erzielten Felix Bachschmid per Doppelpack, Daniel Wein und Benjamin Kindsvater. Trainer Daniel Bierofka war zufrieden.

Die Generalprobe steigt am Samstag in Bodenmais, wo um 17 Uhr Bayernligist SV Heimstetten der Gegner ist. Ein größerer Gegner ist die Zeit. Mit seiner Hinhalte-Taktik bei der Verlängerung des 2018 fällig werdenden Acht-Millionen-Darlehens lässt Hasan Ismaik die Löwen zappeln. Geschäftsführer Markus Fauser konnte seine Fortführungsprognose auch am Donnerstag noch nicht abschließen, Hauptsponsor „Die Bayerische“ darf angesichts der ungeklärten Finanzsituation weder das nötige Überbrückungsdarlehen gewähren noch einen neuen Sponsoringvertrag unterschreiben.

Peinlichstes Szenario: Das Logo der Versicherung müsste bei der Präsentation der neuen Trikots am Samstag in Bodenmais überklebt werden, sollte es keinen Plan B geben. Ob Ismaik dies billigend in Kauf nehmen würde? Zuletzt hatte der Jordanier dem Trikotsponsor vereinspolitische Spielchen unterstellt.

Bei der Mitgliederversammlung am 23. Juli im Zenith wird sich herausstellen, welche Fraktion bei 1860 aktuell die stärkere ist. Fakten wären der Meinungsbildung gewiss nicht abträglich. Für diesen Freitag ist nach tz-Informationen eine Klärung der Stadionfrage zu erwarten. Präsident Robert Reisinger wird am Samstagabend bei der 40-Jahre-ARGE-Feier in Rudelzhausen bei Mainburg Stellung zur Lage nehmen. Klingt nach einem interessanten Wochenende.

