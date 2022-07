Fan-Fest: Köllner verspricht den Aufstieg!

„Etwas ganz Großes feiern“

+ © Stefan Matzke Michael Köllner zeigte sich angriffslustig beim Fan-Fest. © Stefan Matzke

Noch steckt der TSV 1860 mitten in der Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison, die ersten Punkte – geschweige denn den Aufstieg – zu feiern gibt es noch nicht.

München - Und doch lud der Club zur ersten Fete der Saison, am Samstag stieg das Fan-Fest der Löwen. Zeitweise bis zu 2500 Fans erfreuten sich der klassischen Bespaßungen à la Torwand und Co. Der Höhepunkt der Gaudi an der Grünwalder Straße in München war aber natürlich die Präsentation des gesamten Teams im neuen Heim-Trikot, danach ging es ans Autogramme-Schreiben (rechts: Jesper Verlaat, Joseph Boyamba).

+ Jesper Verlaat (li.) und Joseph Boyamba (re.) geben Autogramme. © Stefan Matzke

Musikalisch sorgte die Band „Lustfinger“ (links) mit ihrem Stadionhit „Löwenmut“ für Stimmung. Auch Club-Legenden wie Gabor Kiraly waren zugegen, die zuvor mit der Traditionsmannschaft beim 6:1 gegen Thalkirchen überzeugt hatten. Darunter auch Löwen-Urgestein Karsten Wettberg (oben rechts) – mit 80 Jahren! Rundum ein gelungener Aufbruch zur Mission Aufstieg, wie auch Trainer Michael Köllner (ganz rechts) feststellte. Er versprach: „Wir werden nächstes Jahr im Mai wieder hier stehen und etwas ganz Großes feiern!“ (Jacob Alschner)