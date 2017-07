Insolvenz abgewendet: Es geht weiter - immerhin

Wieder einmal sind die Löwen quasi in letzter Sekunde einer Blamage entgangen. Doch ob nun wirklich bessere Zeichen anbrechen? Zweifelhaft. Ein Kommentar von Armin Gibis.

München - Natürlich ist die Nachricht, dass Hasan Ismaik sich doch noch kompromissbereit zeigte, erst einmal ein Grund zur Freude für den TSV 1860. Schließlich haben die Löwen einen Jahrhundertabstieg erleiden müssen. Und nicht einmal die triste Viertklassigkeit schien restlos gesichert. Da darf dann schon gejubelt werden, wenn einem das Allerschlimmste erspart bleibt: Die Insolvenz also abgewendet wurde und es auch keinen Neun-Punkte-Abzug gibt. Puh. Die Uhr zeigte 5 vor 12, als das Finanzpaket für die kommenden zwei Jahre unter großem Ächzen doch noch zusammengeschnürt werden konnte.

Nur gut, dass in den Wochen und Monaten, als alles am seidenen Faden hing, einer im Verein kühlen Kopf bewahrte. Daniel Bierofka nämlich. Obwohl sich der 1860-Trainer auf keinerlei Planungssicherheit stützen konnte, schmiedete er unverdrossen an seinem Kader. Beim Neuanfang in Memmingen besteht somit die berechtigte Hoffnung, dass die durch den Abstieg personell extrem gerupften Sechziger mit einer konkurrenzfähigen Elf auflaufen.

Ob nun tatsächlich wieder dauerhaft bessere Zeiten anbrechen? Nun, höchstwahrscheinlich ist es noch zu früh, von „Rettung“ zu sprechen. Besser lässt sich die aktuelle Lage so beschreiben: Es geht weiter – immerhin. Die Löwen haben zwei Jahre Zeit gewonnen. Zwei Jahre, um sich vom Schock der sportlichen Katastrophe zu erholen. Und vor allem zwei Jahre, um endlich ihr Verhältnis zu Hasan Ismaik zu klären. Besser gesagt: Um einen Ausweg aus dieser restlos zerrütteten Beziehung zu finden.

Die zurückliegenden sechs Krisenjahre dürften Beweis genug sein, dass Ismaik für 1860 nicht der Heilsbringer ist, für den ihn immer noch erstaunlich viele halten. Seine Millionen waren ja kein Geschenk, sondern größtenteils nur geliehenes Geld. Die Folge: Sechzig ist gigantisch verschuldet. Erst wenn diese tonnenschwere Last gemeistert ist, können die Blauen endgültig wieder aufatmen.

Immerhin scheint im Lager der Blauen nun endlich das ernsthafte Bemühen um mehr Professionalität sichtbar zu werden. Die Gründung eines Wirtschaftsarbeitskreises ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ökonomischer Sachverstand fehlt den Löwen schließlich schon seit Jahrzehnten.