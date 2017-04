Ayre gleich frech: „Hat München noch einen zweiten Klub?“

München - Lange haben die Blauen auf ihn warten müssen, jetzt ist er endlich da: Ian Ayre. Bei seiner Vorstellung hatte der neue Löwen-Geschäftsführer gleich eine Spitze für den großen Nachbarn parat.

Ein warmes Kalbskäsbrot mit scharfem Senf – das war Ian Ayres erster kulinarischer Eindruck nach seiner Premieren-Pressekonferenz im Grünwalder Stadion. „Schmeckt ein bisschen wie Weißwurst“, meinte der 53-jährige Liverpooler und verriet damit, dass er sich bereits auskennt mit bayerischen Köstlichkeiten. Wie ihm die Löwen munden werden, bleibt abzuwarten. Bis 2019 läuft sein Vertrag als Geschäftsführer des TSV 1860. Hier die wichtigen Aussagen des Mannes, den Hasan Ismaik in der tz als „Macher“ bezeichnete, „wie ihn 1860 wahrscheinlich noch nie gehabt hat“. Ayre (gesprochen „Air“, wie die Luft) über…

... seine Ziele: (in sehr passablem Deutsch): „Meine Aufgabe ist es, die Löwen wieder stark zu machen. Das ist nur mit dem Einsatz und Support aller möglich: Eigentümer, Coach, Spieler, Mitarbeiter, Partner und Fans. Es ist für mich eine besondere Ehre, für diesen besonderen und historischen Klub arbeiten zu können.“ (Weiter in Englisch): „Wenn du in der Zweiten Liga bist, dann willst du hoch. Wir werden jede Saison Fortschritte erzielen, das ist das Ziel. Es geht darum, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Ich will nichts versprechen, was wir nicht umsetzen können. Mich haben immer die langfristigen Perspektiven interessiert.“

... seine Beweggründe, zu 1860 zu gehen: „Ich hatte die Entscheidung, Liverpool nach zehn Jahren zu verlassen, schon gefällt, als ich Hasan (Ismaik) und Peter (Cassalette) getroffen habe. Sie haben mir von den Plänen mit 1860 erzählt. Ich glaube an ihre Idee, die Leidenschaft und die Vision, wohin sie den Klub führen wollen. Ich bin nur ein paar Hundert Meter von der Anfield Road in Liverpool aufgewachsen, von daher weiß ich wie Traditionsklubs ticken. Jürgen Klopp hat mir gesagt, dass 1860 eine sehr große Herausforderung ist aber auch eine große Chance.“

... seine ersten Aufgaben: „Ich hatte schon einige Gespräche mit Vitor (Pereira). Der erste Fokus muss auf dem Team liegen, glücklicherweise kann ich schon jetzt anfangen und nicht wie ursprünglich vorgesehen erst nach Saisonende. Wir müssen bereit sein für die neue Saison. Ich habe in den letzten Monaten viel Fußball in Deutschland gesehen. Ich war zwar nicht im Stadion, aber ich konnte mir ein grobes Bild über 1860 machen. Richtig losgehen wird es erst ab Mittwoch. Ich bin schon ganz gespannt auf das Heimspiel gegen Stuttgart jetzt nach zwei Siegen.“

... den Charakter von 1860: „Meiner Meinung nach tickt das Herz von 1860 in München. „Ich weiß um die Tradition, die Bedeutung für 1860, bayerisch zu sein. Das heißt nicht, dass wir uns nicht den internationalen Marktbedingungen anpassen können. Es geht immer darum, die richtige Balance zu finden.“

... seine Erfahrungen mit Investoren: „Der FC Liverpool gehört der Fenway Sports Group (u.a. Boston Red Sox. d. Red.), derzeit sind es 17, 18 Anteilseigner. Es ist ganz einfach: Es geht darum, an einem Strang zu ziehen. Transparenz ist wichtig und mit einer Stimme zu sprechen – egal, wie viele Investoren da sind.

... den FC Bayern: „Ich wusste gar nicht, dass es noch eine andere Mannschaft in München gibt (lächelt). Nein, ich komme ja selbst aus einer Stadt, in der Rot gegen Blau konkurriert (Liverpool gegen Everton, d. Red.). Es geht nicht nur um Größe. Wenn das entscheidend wäre, dann wäre der Elefant der König des Dschungels, und nicht der Löwe.“

... seine private Situation: „Ich habe mir für die nächsten Monate eine Wohnung in der Nähe des Wiener Platzes gemietet. Im Juli kommen meine Frau und unsere zehnjährige Tochter Jasmine nach, dann werden wir uns nach einem Haus umsehen (nach unseren Informationen in Grünwald).

... seine Informationen über München: „Meine Familie ist schon ganz gespannt auf die Stadt! Jürgen Klopp hat mir viel Positives erzählt – und auch Tipps gegeben, was das Biertrinken betrifft.“

... seinen eigenen Charakter und Führungsstil: „Ich bin ein richtig netter Kerl – zumindest sagt das meine Mutter (grinst). Mein Job ist es, Menschen anzuleiten und ihnen Vertrauen zu geben. Du musst Führungsstärke zeigen, Leute befähigen und entwickeln. Entscheidend ist immer das Miteinander. Nur mit einem echten Team kannst du richtig erfolgreich sein.“

lk

