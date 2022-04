TSV 1860 München: Spitzenreiter in Babak Rafatis „Fehlentscheidungs“-Tabelle

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Ex-Schiedsrichter Babak Rafati © Roland Weihrauch/dpa

Ex FIFA-Referee Babak Rafati analysiert jeden Spieltag die strittigen Entscheidungen in der 3.Liga. Dabei landet der TSV 1860 auf Rang Eins der Benachteiligten.

München - Der ehemalige Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter Babak Rafati stellt für „liga3-online.de“ jeden Spieltag die kritischsten Szenen zusammen und bewertet sie so, wie er entschieden hätte. In die Tabellen der Benachteiligten fließen am Ende zu Unrecht kassierte oder aberkannte Tore, Elfmeter und Platzverweise ein. In der Liste der Teams, die durch Fehlentscheidungen am meisten die Saison benachteiligt wurden, steht der TSV 1860 München seit dem Wochenende an der Spitze.

Im Spiel gegen Saarbrücken ereigneten sich drei Szenen, die viele Diskussionen nach sich hatten. Unter anderem mehrere Strafraumsituationen und den Luftzweikampf vor dem 1:1-Ausgleichstreffer der Saarländer kurz vor Schluss. Babak Rafati hat sich diese Szenen genauer angeschaut und sie nochmal analysiert.

Kampf gegen den Schnee und gegen Saarbrücken: Löwen-Kapitän Stefan Lex (r.). © IMAGO/Ulrich Wagner

Rafati: TSV 1860 München wurden zwei Elfer gestohlen, das Gegentor war konform

Der ehemalige 3.Liga-Referee interpretierte die Entscheidungen in mehreren Situationen etwas anders. Erst bekam Boeder einen Kopfball von Lex an den Arm. Für Rafati war es ein absichtliche Handspiel. Dementsprechend hätte es einen Strafstoß für die Hausherren geben müssen.

In Halbzeit zwei kam Lex im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Jablonski zeigte nicht auf den Punkt. Für Rafati „eine Fehlentscheidung, weiterspielen zu lassen“. Denn „Lex ist im Strafraum schneller am Ball und tickt das Spielgerät an. Im gleichen Moment läuft Boeder von der Seite zum Zweikampf und will den Ball ebenfalls spielen, verfehlt ihn jedoch knapp, stellt dadurch sein Bein in den Laufweg von Lex und bringt ihn somit entscheidend zu Fall“.

Doch bei einer sehr umstrittenen Szene gibt er dem Unparteiischen Recht. Nämlich beim Ausgleichstreffer der Gäste. Dort forderten die Zuschauer und Spieler der Löwen ein Foulspiel an Verteidiger Fabian Greilinger. Babak Rafati nach „liegt bei diesem Zweikampf kein Foulspiel vor, weil Gouras die Arme oder Sonstiges nicht regelwidrig einsetzt, sondern Greilinger selbst einen kleinen Schritt nach hinten machen will, um an den Ball zu kommen. Als er den kleinen Schritt macht, läuft er mit dem Rücken gegen den Angreifer, kommt anschließend zu Fall und kann dadurch das Spielgerät nicht mehr erreichen“. Für den 50-Jährigen ging demnach alles mit rechten Dingen zu und der Treffer wurde zurecht gegeben.

Schon 15 mal in der Saison entscheidend benachteiligt.

Dass der Treffer zurecht gegeben wurde, wird den Löwen wohl egal sein. Denn mit den zwei nicht gegebenen Elfmetern stehen sie nun bei insgesamt 15 Fehlentscheidungen gegen sie in dieser Spielzeit. Drei Tore wurden den Löwen schon fälschlicherweise aberkannt, beziehungsweise am anderen Ende nicht aberkannt. Bei den Elfmetern sind es mittlerweile ganze zwölf Benachteiligungen.

Somit sind die Löwen in dieser Kategorie einsame Spitze. Aber auf der anderen Seite stehen die Löwen mit elf Fehlentscheidungen zu ihrem Gunsten auf Platz vier der Profit-Tabelle. Demnach hellt sich die negativ Statistik ein klein wenig auf. Sollte dem TSV 1860 München am Ende der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingen, wird wohl keiner mehr über diese Statistiken und Tabellen sprechen. (Sebastian Isbaner) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.