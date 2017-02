Heiß lobt den Neu-Löwen: „Bei Amilton geht mir das Herz auf“

München - Die Löwen überzeugten beim Heimsieg in Karlsruhe. Erfolgsgaranten: die Neuen. Das fällt auf - auch Löwen-Legende Fredi Heiß. Der Meister von 1966 schwärmt vor allem von einem Winter-Neuzugang.

Es gibt nicht viele Winterzugänge, die beim TSV 1860 in der jüngeren Vergangenheit direkt durchstarteten. Die große Ausnahme: Yuya Osako. Der Japaner kam im Januar 2014 mit 23 Jahren von den Kashima Antlers aus der J-League – und stieg nach 15 Spielen mit sechs Toren und drei Vorlagen in die Bundesliga auf. Per Ausstiegsklausel (1,25 Mio. Euro). Inzwischen zählt Osako beim 1. FC Köln zu den unverzichtbaren Stammkräften.

Der Neue überzeugt die Löwen-Legende

So soll es bei Amilton Minervino da Silva nicht laufen. Der Brasilianer hat bei den Löwen einen Vertrag bis 2020 unterschrieben, ob mit oder ohne Klausel ist bisher nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Dass dieser Amilton eine „Waffe“ (Zitat Kai Bülow) ist, steht allerdings nicht erst seit Samstag, seit seiner Vorlage zum 2:1 gegen Karlsruhe fest. „Mich hat der Amilton schon bei seinem ersten Spiel in Bielefeld begeistert“, sagt Fredi Heiß, Rechtsaußen der legendären Meistermannschaft von 1966. „Wie er vor dem 1:1 drei Mann hat aussteigen lassen, da hat’s mich gerissen. Schnell, wendig, technisch stark – wenn ich den Amilton sehe, da geht mir das Herz auf.“ Ein Lob von höchster Stelle, vom besten Außenstürmer, den die Löwen je hatten. Trainer Vitor Pereira darf sich bestätigt fühlen in seinem Urteil über den 27-Jährigen. „Amilton war in Portugal von vielen Klubs umworben“, sagt der Coach. „Er ist schnell und bewegt sich gut. Dadurch bringt er nicht nur die Qualitäten eines Vorbereiters mit, sondern ist auch selbst torgefährlich.“

„Am-An“ statt „Robb-Ery“

Natürlich träumen viele Fans bereits von einer Flügelzange Amilton/Andrade, einer Art Robbery in Blau (und jung). „Das würde ich auch gerne sehen“, sagt Heiß, wohl wissend, dass es im Fall Andrade mit dem Kreuz-bandriss und der ungeklärten Vertragssituation aktuell gleich zwei große Unbekannte gibt. Was Heiß zuversichtlich macht, ist der Trainer. „Mit Vitor Pereira ist endlich mal wieder einer da, der die Dinge beim Namen nennt und nicht schönredet. Dass er nach dem 2:1 gegen zehn Fürther gesagt hat, ihm hätte außer dem Ergebnis eigentlich gar nichts gefallen, das hat mir imponiert. Fußballerisch war das wirklich dürftig. Aber jetzt mit seinen neuen Spielern merkst du schon, dass da eine andere technische Qualität dazugekommen ist. Mir gefallen die alle vier. Das sind Fußballer. Von der Sorte kann er gerne noch ein paar mehr holen.“ Überraschend milde fällt Heiß’ Urteil über die Pokalpleite in Lotte (0:2) aus: „Freilich war das nix, aber solche Spiele haben wir früher auch gehabt. Wer was anderes behauptet, war nicht dabei…“

Ludwig Krammer

